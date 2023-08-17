Що можна посадити на городі після збору врожаю — список корисних рослин

Робота на городі в серпні. Фото: freepik.com

Серпень — час, якого найбільше чекають городники, адже саме у цей період починається активний збір врожаю. Городи та сади наповнені стиглими фруктами, овочами та ягодами. Проте, навіть після того, як плоди природи та людської праці зібрані, розслаблятися не варто, оскільки наступає пора подбати про ґрунт аби на наступний рік він подарував не менш великий урожай.

Розповідаємо, чим слід засіяти город, щоб покращити якість ґрунту та не дати розмножитися бур'яну.

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Які культури виснажують ґрунт найбільше

Як зазначають досвідчені городники, найбільше поживних речовин із землі витягують такі популярні культури:

кабачки;

капуста;

соняшник;

кукурудза.

Овочі, які забирають корисні речовини у помірній кількості:

усі види цибулі;

часник;

огірки;

перець;

баклажани;

морква;

селера;

хрін.

Робота на городі. Фото: freepik.com

Після цих культур необхідно покращити якість ґрунту. Найкраще з цим справляються корисні рослини, які називають сидерати або зелені добрива.

Їх вирощують з метою подальшого закладення в ґрунт для покращення його структури, збагачення азотом та пригнічення росту бур'янів.

Після розкладання коренів цих рослин у ґрунті утворюються канали, завдяки чому відновлюється його пориста структура.

Також сидерати запобігають промерзанню ґрунту в заморозки та розмивання дощами, відлякують шкідників і слимаків, запобігають поширенню гнилі, парші та інших захворювань рослин.

Чоловік працює на городі. Фото: pixabay.com

Які сидерати посадити у серпні — список корисних рослин

Фахівці стверджують, якщо ваша земля виснажена, слід саджати культури з сімейства бобових (конюшина, люпин, люцерна, горошок, фацелія), а якщо замучили бур'яни — віддавати перевагу рослинам, що створюють суцільний килим.

Список корисних рослин-сидератів, які можна посіяти в серпні:

вика — сімейство бобових, вкриває ґрунт густим килимом, придушуючі бур'яни, збагачує землю азотом. Висаджувати варто навколо плодових дерев і чагарників, а також на тій ділянці городу, де плануєте садити хрестоцвіті, гарбуз, кабачки, полуницю, огірки;

— сімейство бобових, вкриває ґрунт густим килимом, придушуючі бур'яни, збагачує землю азотом. Висаджувати варто навколо плодових дерев і чагарників, а також на тій ділянці городу, де плануєте садити хрестоцвіті, гарбуз, кабачки, полуницю, огірки; гірчиця біла — дезінфікує ґрунт, пригнічує ріст бур'янів, бактерій і грибків. Молоде листя корисно вживати в їжу. Найкращий попередник для картоплі, огірків, перців, томатів;

— дезінфікує ґрунт, пригнічує ріст бур'янів, бактерій і грибків. овес — розпушує ущільнену землю та насичує калієм. Найкраще садити овес перед томатами, перцем, баклажанами;

— розпушує ущільнену землю та насичує калієм. Найкраще садити овес перед томатами, перцем, баклажанами; жито — чудово справляється з малопоживним або піщаним ґрунтом і її підвищеною кислотністю. Оберігає землю від промерзання, а якщо її скосити до зими та закласти в ґрунт, встигає перегнити до весни. Корисно сіяти в суміші з бобовими;

— чудово справляється з малопоживним або піщаним ґрунтом і її підвищеною кислотністю. Оберігає землю від промерзання, а якщо її скосити до зими та закласти в ґрунт, встигає перегнити до весни. Корисно сіяти в суміші з бобовими; люцерна — збагачує ґрунт азотом. Після збагачення сидератом найкраще зійдуть: зернові, капуста, помідори, редис, бавовник і редька;

— збагачує ґрунт азотом. Після збагачення сидератом найкраще зійдуть: зернові, капуста, помідори, редис, бавовник і редька; фацелія — трав'янистий декоративний однорічник з бузковими квітками, що приємно пахнуть. Рослина підходить для боротьби з мокрицею, підвищує урожай картоплі, якщо її зорати в ґрунт прямо перед посадкою бульб.

Нагадаємо, ми писали, які овочі та трави можна посадити у серпні — врожай можна збирати вже у вересні.

Також пропонуємо ознайомитися з місячним посівним календарем на серпень 2023 року, який підкаже найвдаліші дати для роботи в саду та на городі.