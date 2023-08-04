Що садити у серпні 2023 року — список культур, трав, квітів та корисні поради

Чоловік працює на городі в серпні. Фото: pixabay.com

Зазвичай серпень — період збору врожаю та консервації. Проте у хазяйновитих садівників та городників ділянка ніколи залишається пустою. В останній місяць літа можна посадити чимало корисних та смачних культур.

Розповідаємо, що робити в саду та на городі в серпні, що можна посіяти та посадити.

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Є дуже багато зелені та овочів, які можна посадити в серпні, а урожай ви отримаєте вже на початку або всередені осені.

Рекомендуємо звернути увагу на такі культури:

ріпа — якщо посадити на початку або в середині серпня, то восени отримаєте прекрасні плоди;

— редис — для літнього посіву кращі сорти з коренеплодами-бурульками;

— дайкон — початок серпня ідеальний час;

— початок серпня ідеальний час; буряк — можна садити, аж до середини серпня;

— можна садити, аж до середини серпня; горох — якщо посадити на початку серпня, то вже у вересні можна ласувати свіжими зеленими плодами;

— якщо посадити на початку серпня, то вже у вересні можна ласувати свіжими зеленими плодами; пекінська капуста — раніше кінця липня сіяти капусту в ґрунт не рекомендується;

— раніше кінця липня сіяти капусту в ґрунт не рекомендується; салат — можна сіяти все літо, через кожні 3 тижні, аж до перших заморозків;

— можна сіяти все літо, через кожні 3 тижні, аж до перших заморозків; шпинат — поки земля не покрита снігом, можна сіяти шпинат;

— поки земля не покрита снігом, можна сіяти шпинат; кріп — зелень вирощують все літо;

— зелень вирощують все літо; петрушка ;

; кінза ;

; рукола ;

; цибуля на зелень ;

; базилік ;

; коріандр ;

; сидерати — рослини, які вирощують спеціально, щоб поліпшити структуру ґрунту та удобрити його азотом та іншими корисними речовинами.

Жінка працює на садибній ділянці. Фото: google.com

Які квіти можна посадити в серпні

Щоб ваш сад був квітучий та яскравий, у серпні можна висадити чимало гарних квітів.

Пропонуємо такі варіанти:

дворічні холодостійкі гвоздики — обираючи гвоздики для посадки, зверніть увагу на опис та особливо на час цвітіння;

— обираючи гвоздики для посадки, зверніть увагу на опис та особливо на час цвітіння; флокси — якщо підібрати сорти за термінами цвітіння, то вони будуть прикрашати сад з весни до глибокої осені;

— якщо підібрати сорти за термінами цвітіння, то вони будуть прикрашати сад з весни до глибокої осені; мальви — невибагливі, прості у вирощуванні;

— невибагливі, прості у вирощуванні; садова ромашка ;

садовий дзвіночок ;

; дельфініум — рослина посухостійка, її треба висаджувати в добре освітлених місцях з легким затінком в полуденний час;

— рослина посухостійка, її треба висаджувати в добре освітлених місцях з легким затінком в полуденний час; рудбекія — висаджувати на сонячному місці або в легкому затінку;

— висаджувати на сонячному місці або в легкому затінку; маргаритки ;

; незабудка.

Чоловік працює в саду. Фото: freepik.com

Що треба робити в саду в серпні

Серпневі справи в саду — це допомога врожаю, який дозріває, та роботи з тими деревами та чагарниками, які вже відплодоносили.

У серпні слід запланувати такі содові роботи:

полив дерев і чагарників;

щеплення;

обрізка плодових дерев;

захист саду від хвороб і шкідників;

підгодовування ягідних чагарників;

обрізка дворічних пагонів малини;

встановлення опори для дерев;

посадка полуниці на наступний рік;

розмноження смородини;

підготовка до осінньої посадки дерев.

Що треба робити на городі в серпні

Для городників у серпні дуже багато роботи:

видалення пасинків у помідорів;

обробка томатів засобом проти фітофторозу;

посів зелених культур;

посів сидератів;

викопування цибулі;

збір врожаю ярого часнику;

підживлення овочів;

прорідження зав'ялих баштанних культур;

полив баклажанів;

розмноження багаторічних овочевих культур;

збір насіння.

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