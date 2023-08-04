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Що можна посадити у серпні: список овочів, зелені, трав та запашних квітів

4 серпня 2023 06:45
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич
Що садити у серпні 2023 року — список культур, трав, квітів та корисні поради
Чоловік працює на городі в серпні. Фото: pixabay.com
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич

Зазвичай серпень — період збору врожаю та консервації. Проте у хазяйновитих садівників та городників ділянка ніколи залишається пустою. В останній місяць літа можна посадити чимало корисних та смачних культур. 

Розповідаємо, що робити в саду та на городі в серпні, що можна посіяти та посадити. 

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Які овочі, зелень та трави можна посадити в серпні — список 

Є дуже багато зелені та овочів, які можна посадити в серпні, а урожай ви отримаєте вже на початку або всередені осені. 

Рекомендуємо звернути увагу на такі культури: 

  • ріпа — якщо посадити на початку або в середині серпня, то восени отримаєте прекрасні плоди;
  • редис — для літнього посіву кращі сорти з коренеплодами-бурульками;
  • дайкон — початок серпня ідеальний час;
  • буряк — можна садити, аж до середини серпня;
  • горох — якщо посадити на початку серпня, то вже у вересні можна ласувати свіжими зеленими плодами;
  • пекінська капуста — раніше кінця липня сіяти капусту в ґрунт не рекомендується;
  • салат — можна сіяти все літо, через кожні 3 тижні, аж до перших заморозків;
  • шпинат — поки земля не покрита снігом, можна сіяти шпинат;
  • кріп — зелень вирощують все літо;
  • петрушка;
  • кінза;
  • рукола;
  • цибуля на зелень;
  • базилік;
  • коріандр;
  • сидерати — рослини, які вирощують спеціально, щоб поліпшити структуру ґрунту та удобрити його азотом та іншими корисними речовинами. 

 

Які овочі, зелень та трави можна посадити в серпні — список
Жінка працює на садибній ділянці. Фото: google.com

Які квіти можна посадити в серпні

Щоб ваш сад був квітучий та яскравий, у серпні можна висадити чимало гарних квітів. 

Пропонуємо такі варіанти: 

  • дворічні холодостійкі гвоздики — обираючи гвоздики для посадки, зверніть увагу на опис та особливо на час цвітіння;
  • флокси — якщо підібрати сорти за термінами цвітіння, то вони будуть прикрашати сад з весни до глибокої осені;
  • мальви — невибагливі, прості у вирощуванні;
  • садова ромашка;
  • садовий дзвіночок;
  • дельфініум — рослина посухостійка, її треба висаджувати в добре освітлених місцях з легким затінком в полуденний час;
  • рудбекія — висаджувати на сонячному місці або в легкому затінку;
  • маргаритки;
  • незабудка.

 

Які квіти можна посадити в серпні
Чоловік працює в саду. Фото: freepik.com

Що треба робити в саду в серпні 

Серпневі справи в саду — це допомога врожаю, який дозріває, та роботи з тими деревами та чагарниками, які вже відплодоносили.

У серпні слід запланувати такі содові роботи: 

  • полив дерев і чагарників;
  • щеплення;
  • обрізка плодових дерев;
  • захист саду від хвороб і шкідників;
  • підгодовування ягідних чагарників;
  • обрізка дворічних пагонів малини;
  • встановлення опори для дерев;
  • посадка полуниці на наступний рік;
  • розмноження смородини;
  • підготовка до осінньої посадки дерев. 

Що треба робити на городі в серпні 

Для городників у серпні дуже багато роботи: 

  • видалення пасинків у помідорів;
  • обробка томатів засобом проти фітофторозу;
  • посів зелених культур;
  • посів сидератів;
  • викопування цибулі;
  • збір врожаю ярого часнику;
  • підживлення овочів;
  • прорідження зав'ялих баштанних культур;
  • полив баклажанів;
  • розмноження багаторічних овочевих культур;
  • збір насіння.

 

Раніше ми розповідали, що обов'язково необхідно зробити в серпні, щоб зібрати великий врожай малини. 

Нагадаємо ми писали, як правильно обрізати виноград влітку, щоб збільшити врожай та зберегти здоров'я рослини.

Також пропонуємо ознайомитися з місячним посівним календарем на серпень 2023 року, який підкаже найвдаліші дати для роботи в саду та на городі. 

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