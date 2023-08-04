Що садити у серпні 2023 року — список культур, трав, квітів та корисні поради

Що можна посадити у серпні: список овочів, зелені, трав та запашних квітів
Зазвичай серпень — період збору врожаю та консервації. Проте у хазяйновитих садівників та городників ділянка ніколи залишається пустою. В останній місяць літа можна посадити чимало корисних та смачних культур.
Розповідаємо, що робити в саду та на городі в серпні, що можна посіяти та посадити.
Які овочі, зелень та трави можна посадити в серпні — список
Є дуже багато зелені та овочів, які можна посадити в серпні, а урожай ви отримаєте вже на початку або всередені осені.
Рекомендуємо звернути увагу на такі культури:
- ріпа — якщо посадити на початку або в середині серпня, то восени отримаєте прекрасні плоди;
- редис — для літнього посіву кращі сорти з коренеплодами-бурульками;
- дайкон — початок серпня ідеальний час;
- буряк — можна садити, аж до середини серпня;
- горох — якщо посадити на початку серпня, то вже у вересні можна ласувати свіжими зеленими плодами;
- пекінська капуста — раніше кінця липня сіяти капусту в ґрунт не рекомендується;
- салат — можна сіяти все літо, через кожні 3 тижні, аж до перших заморозків;
- шпинат — поки земля не покрита снігом, можна сіяти шпинат;
- кріп — зелень вирощують все літо;
- петрушка;
- кінза;
- рукола;
- цибуля на зелень;
- базилік;
- коріандр;
- сидерати — рослини, які вирощують спеціально, щоб поліпшити структуру ґрунту та удобрити його азотом та іншими корисними речовинами.
Які квіти можна посадити в серпні
Щоб ваш сад був квітучий та яскравий, у серпні можна висадити чимало гарних квітів.
Пропонуємо такі варіанти:
- дворічні холодостійкі гвоздики — обираючи гвоздики для посадки, зверніть увагу на опис та особливо на час цвітіння;
- флокси — якщо підібрати сорти за термінами цвітіння, то вони будуть прикрашати сад з весни до глибокої осені;
- мальви — невибагливі, прості у вирощуванні;
- садова ромашка;
- садовий дзвіночок;
- дельфініум — рослина посухостійка, її треба висаджувати в добре освітлених місцях з легким затінком в полуденний час;
- рудбекія — висаджувати на сонячному місці або в легкому затінку;
- маргаритки;
- незабудка.
Що треба робити в саду в серпні
Серпневі справи в саду — це допомога врожаю, який дозріває, та роботи з тими деревами та чагарниками, які вже відплодоносили.
У серпні слід запланувати такі содові роботи:
- полив дерев і чагарників;
- щеплення;
- обрізка плодових дерев;
- захист саду від хвороб і шкідників;
- підгодовування ягідних чагарників;
- обрізка дворічних пагонів малини;
- встановлення опори для дерев;
- посадка полуниці на наступний рік;
- розмноження смородини;
- підготовка до осінньої посадки дерев.
Що треба робити на городі в серпні
Для городників у серпні дуже багато роботи:
- видалення пасинків у помідорів;
- обробка томатів засобом проти фітофторозу;
- посів зелених культур;
- посів сидератів;
- викопування цибулі;
- збір врожаю ярого часнику;
- підживлення овочів;
- прорідження зав'ялих баштанних культур;
- полив баклажанів;
- розмноження багаторічних овочевих культур;
- збір насіння.
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