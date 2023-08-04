Что сажать в августе 2023 года — список культур, трав, цветов и полезные советы

Человек работает на огороде в августе. Фото: pixabay.com

Обычно август период сбора урожая и консервации. Однако у хозяйственных садоводов и огородников участок никогда не бывает пуст. В последний месяц лета можно посадить немало полезных и вкусных культур.

Рассказываем, что делать в саду и огороде в августе, что можно посеять и посадить.

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Какие овощи, зелень и травы можно посадить в августе.

Есть очень много зелени и овощей, которые можно посадить в августе, а урожай вы получите уже в начале или середине осени.

Рекомендуем обратить внимание на следующие культуры:

репа — если посадить в начале или середине августа, то осенью получите прекрасные плоды;

— редис — для летнего посева лучшие сорта с корнеплодами-сосульками;

— дайкон — начало августа идеальное время;

— начало августа идеальное время; свеклу — можно сажать, вплоть до середины августа;

— можно сажать, вплоть до середины августа; горох — если посадить в начале августа, то уже в сентябре можно лакомиться свежими зелеными плодами;

— если посадить в начале августа, то уже в сентябре можно лакомиться свежими зелеными плодами; пекинская капуста — раньше конца июля сеять капусту в почву не рекомендуется;

— раньше конца июля сеять капусту в почву не рекомендуется; салат — можно сеять все лето, через каждые 3 недели, вплоть до первых заморозков;

— можно сеять все лето, через каждые 3 недели, вплоть до первых заморозков; шпинат — пока земля не покрыта снегом, можно сеять шпинат;

— пока земля не покрыта снегом, можно сеять шпинат; укроп — зелень выращивают все лето;

— зелень выращивают все лето; петрушка ;

; кинза ;

; рукола ;

; лук на зелень ;

; базилик ;

; кориандр ;

; Сидераты — растения, которые выращивают специально, чтобы улучшить структуру почвы и удобрить его азотом и другими полезными веществами.

Женщина работает на усадебном участке. Фото: google.com

Какие цветы можно посадить в августе.

Чтобы ваш сад был цветущим и ярким, в августе можно высадить немало красивых цветов.

Предлагаем следующие варианты:

двухлетние холодостойкие гвоздики — выбирая гвоздики для посадки, обратите внимание на описание и особенно на время цветения;

— выбирая гвоздики для посадки, обратите внимание на описание и особенно на время цветения; флоксы — если подобрать сорта по срокам цветения, то они будут украшать сад с весны до глубокой осени;

— если подобрать сорта по срокам цветения, то они будут украшать сад с весны до глубокой осени; мальвы — неприхотливые, простые в выращивании;

— неприхотливые, простые в выращивании; садовая ромашка ;

садовый колокольчик ;

; дельфиниум — растение засухоустойчивое, его нужно высаживать в хорошо освещенных местах с легкой тени в полуденное время;

— растение засухоустойчивое, его нужно высаживать в хорошо освещенных местах с легкой тени в полуденное время; рудбекия — высаживать на солнечном месте или в легкой тени;

— высаживать на солнечном месте или в легкой тени; маргаритки ;

; незабудка.

Человек работает в саду. Фото: freepik.com

Что нужно делать в саду в августе

Августовские дела в саду — это помощь созревающего урожая и работы с теми деревьями и кустарниками, которые уже отплодоносили.

В августе следует запланировать следующие содовые работы:

полив деревьев и кустарников;

прививка;

обрезка плодовых деревьев;

защита сада от болезней и вредителей;

прикормка ягодных кустарников;

обрезка двухлетних побегов малины;

установка опоры для деревьев;

посадка клубники на следующий год;

размножение смородины;

подготовка к осенней посадке деревьев.

Что нужно делать на огороде в августе

Для огородников в августе очень много работы:

удаление пасынков у помидоров;

обработка томатов средством против фитофтороза;

посев зеленых культур;

посев сидератов;

выкапывание лука;

сбор урожая ярового чеснока;

подкормка овощей;

прореживание увядших бахчевых культур;

полив баклажанов;

размножение многолетних овощных культур;

сбор семян.

Раньше мы рассказывали, что обязательно необходимо сделать в августе, чтобы собрать большой урожай малины.

Напомним, мы писали, как правильно обрезать виноград летом, чтобы увеличить урожай и сохранить здоровье растения.

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