Что сажать в августе 2023 года — список культур, трав, цветов и полезные советы

Что можно посадить в августе: список овощей, зелени, трав и ароматных цветов
Обычно август период сбора урожая и консервации. Однако у хозяйственных садоводов и огородников участок никогда не бывает пуст. В последний месяц лета можно посадить немало полезных и вкусных культур.
Рассказываем, что делать в саду и огороде в августе, что можно посеять и посадить.
Какие овощи, зелень и травы можно посадить в августе.
Есть очень много зелени и овощей, которые можно посадить в августе, а урожай вы получите уже в начале или середине осени.
Рекомендуем обратить внимание на следующие культуры:
- репа — если посадить в начале или середине августа, то осенью получите прекрасные плоды;
- редис — для летнего посева лучшие сорта с корнеплодами-сосульками;
- дайкон — начало августа идеальное время;
- свеклу — можно сажать, вплоть до середины августа;
- горох — если посадить в начале августа, то уже в сентябре можно лакомиться свежими зелеными плодами;
- пекинская капуста — раньше конца июля сеять капусту в почву не рекомендуется;
- салат — можно сеять все лето, через каждые 3 недели, вплоть до первых заморозков;
- шпинат — пока земля не покрыта снегом, можно сеять шпинат;
- укроп — зелень выращивают все лето;
- петрушка;
- кинза;
- рукола;
- лук на зелень;
- базилик;
- кориандр;
- Сидераты — растения, которые выращивают специально, чтобы улучшить структуру почвы и удобрить его азотом и другими полезными веществами.
Какие цветы можно посадить в августе.
Чтобы ваш сад был цветущим и ярким, в августе можно высадить немало красивых цветов.
Предлагаем следующие варианты:
- двухлетние холодостойкие гвоздики — выбирая гвоздики для посадки, обратите внимание на описание и особенно на время цветения;
- флоксы — если подобрать сорта по срокам цветения, то они будут украшать сад с весны до глубокой осени;
- мальвы — неприхотливые, простые в выращивании;
- садовая ромашка;
- садовый колокольчик;
- дельфиниум — растение засухоустойчивое, его нужно высаживать в хорошо освещенных местах с легкой тени в полуденное время;
- рудбекия — высаживать на солнечном месте или в легкой тени;
- маргаритки;
- незабудка.
Что нужно делать в саду в августе
Августовские дела в саду — это помощь созревающего урожая и работы с теми деревьями и кустарниками, которые уже отплодоносили.
В августе следует запланировать следующие содовые работы:
- полив деревьев и кустарников;
- прививка;
- обрезка плодовых деревьев;
- защита сада от болезней и вредителей;
- прикормка ягодных кустарников;
- обрезка двухлетних побегов малины;
- установка опоры для деревьев;
- посадка клубники на следующий год;
- размножение смородины;
- подготовка к осенней посадке деревьев.
Что нужно делать на огороде в августе
Для огородников в августе очень много работы:
- удаление пасынков у помидоров;
- обработка томатов средством против фитофтороза;
- посев зеленых культур;
- посев сидератов;
- выкапывание лука;
- сбор урожая ярового чеснока;
- подкормка овощей;
- прореживание увядших бахчевых культур;
- полив баклажанов;
- размножение многолетних овощных культур;
- сбор семян.
Раньше мы рассказывали, что обязательно необходимо сделать в августе, чтобы собрать большой урожай малины.
Напомним, мы писали, как правильно обрезать виноград летом, чтобы увеличить урожай и сохранить здоровье растения.
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