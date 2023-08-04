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Что можно посадить в августе: список овощей, зелени, трав и ароматных цветов

4 августа 2023 06:45
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
Что сажать в августе 2023 года — список культур, трав, цветов и полезные советы
Человек работает на огороде в августе. Фото: pixabay.com
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

Обычно август период сбора урожая и консервации. Однако у хозяйственных садоводов и огородников участок никогда не бывает пуст. В последний месяц лета можно посадить немало полезных и вкусных культур.

Рассказываем, что делать в саду и огороде в августе, что можно посеять и посадить.

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Какие овощи, зелень и травы можно посадить в августе.

Есть очень много зелени и овощей, которые можно посадить в августе, а урожай вы получите уже в начале или середине осени.

Рекомендуем обратить внимание на следующие культуры:

  • репаесли посадить в начале или середине августа, то осенью получите прекрасные плоды;
  • редисдля летнего посева лучшие сорта с корнеплодами-сосульками;
  • дайкон — начало августа идеальное время;
  • свеклу — можно сажать, вплоть до середины августа;
  • горох — если посадить в начале августа, то уже в сентябре можно лакомиться свежими зелеными плодами;
  • пекинская капуста — раньше конца июля сеять капусту в почву не рекомендуется;
  • салат — можно сеять все лето, через каждые 3 недели, вплоть до первых заморозков;
  • шпинат — пока земля не покрыта снегом, можно сеять шпинат;
  • укроп — зелень выращивают все лето;
  • петрушка;
  • кинза;
  • рукола;
  • лук на зелень;
  • базилик;
  • кориандр;
  • Сидераты — растения, которые выращивают специально, чтобы улучшить структуру почвы и удобрить его азотом и другими полезными веществами.

 

Какие овощи, зелень и травы можно посадить в августе.
Женщина работает на усадебном участке. Фото: google.com

Какие цветы можно посадить в августе.

Чтобы ваш сад был цветущим и ярким, в августе можно высадить немало красивых цветов.

Предлагаем следующие варианты:

  • двухлетние холодостойкие гвоздики — выбирая гвоздики для посадки, обратите внимание на описание и особенно на время цветения;
  • флоксы — если подобрать сорта по срокам цветения, то они будут украшать сад с весны до глубокой осени;
  • мальвы — неприхотливые, простые в выращивании;
  • садовая ромашка;
  • садовый колокольчик;
  • дельфиниум — растение засухоустойчивое, его нужно высаживать в хорошо освещенных местах с легкой тени в полуденное время;
  • рудбекия — высаживать на солнечном месте или в легкой тени;
  • маргаритки;
  • незабудка.

 

Какие цветы можно посадить в августе.
Человек работает в саду. Фото: freepik.com

Что нужно делать в саду в августе

Августовские дела в саду — это помощь созревающего урожая и работы с теми деревьями и кустарниками, которые уже отплодоносили.

В августе следует запланировать следующие содовые работы:

  • полив деревьев и кустарников;
  • прививка;
  • обрезка плодовых деревьев;
  • защита сада от болезней и вредителей;
  • прикормка ягодных кустарников;
  • обрезка двухлетних побегов малины;
  • установка опоры для деревьев;
  • посадка клубники на следующий год;
  • размножение смородины;
  • подготовка к осенней посадке деревьев.

Что нужно делать на огороде в августе

Для огородников в августе очень много работы:

  • удаление пасынков у помидоров;
  • обработка томатов средством против фитофтороза;
  • посев зеленых культур;
  • посев сидератов;
  • выкапывание лука;
  • сбор урожая ярового чеснока;
  • подкормка овощей;
  • прореживание увядших бахчевых культур;
  • полив баклажанов;
  • размножение многолетних овощных культур;
  • сбор семян.

 

Раньше мы рассказывали, что обязательно необходимо сделать в августе, чтобы собрать большой урожай малины.

Напомним, мы писали, как правильно обрезать виноград летом, чтобы увеличить урожай и сохранить здоровье растения.

Также предлагаем ознакомиться с лунным посевным календарем на август 2023, который подскажет самые удачные даты для работы в саду и на огороде.

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