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Обогатят почву и защитят от сорняков: чем засеять огород после сбора урожая

17 августа 2023 07:25
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
Что можно посадить на огороде после сбора урожая — список полезных растений
Работа на огороде в августе. Фото: freepik.com
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

Август — время, которого больше всего ждут огородники, ведь именно в этот период начинается активный сбор урожая. Огороды и сады наполнены спелыми фруктами, овощами и ягодами. Однако даже после того, как плоды природы и человеческого труда собраны, расслабляться не стоит, поскольку наступает пора позаботиться о почве, чтобы на следующий год она подарила не менее большой урожай.

Рассказываем, чем следует засеять огород, чтобы улучшить качество почвы и не дать размножиться сорнякам.

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Какие культуры истощают почву больше всего

Как отмечают опытные огородники, больше всего питательных веществ из земли извлекают такие популярные культуры:

  • кабачки;
  • капуста;
  • подсолнечник;
  • кукуруза.

Овощи, которые забирают полезные вещества в умеренном количестве:

  • все виды лука;
  • чеснок;
  • огурцы;
  • перец;
  • баклажаны;
  • морковь;
  • сельдерей;
  • хрен.

 

Что можно посадить на огороде после сбора урожая?
Работа в огороде. Фото: freepik.com

После этих культур необходимо улучшить качество почвы. Лучше всего с этим справляются полезные растения, которые называют сидераты или зеленые удобрения.

Их выращивают с целью дальнейшей заделки в почву для улучшения ее структуры, обогащения азотом и угнетения роста сорняков.

После разложения корней этих растений в почве образуются каналы, благодаря чему восстанавливается его пористая структура.

Также сидераты предотвращают промерзанию почвы в заморозки и размыванию дождями, отпугивают вредителей и улиток, предотвращают распространение гнили, парши и других заболеваний растений.

 

Какие сидераты посадить в августе — список полезных растений
Человек работает на огороде. Фото: pixabay.com

Какие сидераты посадить в августе — список полезных растений

Специалисты утверждают, если ваша земля истощена, следует сажать культуры из семейства бобовых (клевер, люпин, люцерна, горошек, фацелия), а если замучили сорняки — отдавать предпочтение растениям, создающим сплошной ковер.

Список полезных растений-сидератов, которые можно посеять в августе:

  • вика — семейство бобовых, покрывает почву густым ковром, подавляющие сорняки, обогащает землю азотом. Высаживать следует вокруг плодовых деревьев и кустарников, а также на том участке огорода, где планируете сажать крестоцветные, тыкву, кабачки, клубнику, огурцы;
  • горчица белая — дезинфицирует почву, угнетает рост сорняков, бактерий и грибков. Молодые листья полезно употреблять в пищу. Лучший предшественник для картофеля, огурцов, перцев, томатов;
  • овес — разрыхляет уплотненную землю и насыщает калием. Лучше сажать овес перед томатами, перцем, баклажанами;
  • рожь — прекрасно справляется с малопитательной или песчаной почвой и ее повышенной кислотностью. Предохраняет землю от промерзания, а если ее скосить до зимы и заложить в грунт, успевает перегнить до весны. Полезно сеять в смеси с бобовыми;
  • люцерна — обогащает почву азотом. После обогащения сидератом лучше всего сойдут: зерновые, капуста, помидоры, редис, хлопчатник и редька;
  • фацелия — травянистый декоративный однолетник с приятно пахнущими сиреневыми цветками. Растение подходит для борьбы с мокрицей, повышает урожай картофеля, если его вспахать в почву прямо перед посадкой клубней.

 

Напомним, мы писали, какие овощи и травы можно посадить в августе — урожай можно собирать уже в сентябре.

Также предлагаем ознакомиться с лунным посевным календарем на август 2023, который подскажет самые удачные даты для работы в саду и на огороде.

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