Коли копати картоплю 2023 року — поради українцям

Жінка збирає врожай картоплі на городі. Фото: google.com

Уже зовсім скоро українські дачники та городники вирушать на збір урожаю картоплі. Хтось почне ще у серпні, а хтось буде вибирати бульбу у вересні.

Та як зрозуміти, що настав час викопувати картоплю, щоб вона зберігалася аж до весни, не гнила та не хворіла, ділимося далі в матеріалі.

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Коли можна збирати врожай картоплі

Як правило, збір врожаю українці починають наприкінці серпня — на початку вересня. Наприклад, якщо ви посадили картоплю на травневі свята, то викопувати можна приблизно в середині серпня.

Це залежить від таких факторів:

часу, коли картоплю висадили;

сорту овочу (ранні, середні або пізні);

ступенів зрілості;

погодних умов.

Найвдаліший час для збору врожаю коренеплоду, коли літня спека вже закінчилася, а сезон дощів ще не почався.

Щоб полегшити собі викопування картоплі, за кілька тижнів до цього обріжте бадилля, що всихає, і видаліть великі бур'яни з рядків.

Збір врожаю картоплі. Фото: google.com

Як визначити, що картоплю час копати

Зазвичай це визначають за бадиллям: поникло, пожовкло і підсохло — можна копати.

Проте буває так, що на ділянці деякі кущі стоять ще зелені, тоді як інші — сухі. Таке трапляється через помилку при посадці, коли сорти з різним терміном дозрівання висаджують на одному "прольоті".

Щоб перевірити, чи настав час для збору врожаю, необхідно вибрати один кущик, наприклад, ближче до краю і викопати його цілком, оглянути бульби, шкірку на них. Якщо бульби легко відділяються, а шкірка на них щільна, а не тонка, то цілком можна приступати й до викопування всієї картоплі.

Важливо: якщо картопля має дуже тонку шкірку — довго зберігатися вона не буде. Врожай дуже швидко зіпсується.

Затягувати з часом збирання картоплі, сподіваючись, що шкірка стане міцною, а картоплини виростуть максимально великими до середини осені ,теж не варто. Обробка бульб картоплі і їх закладання на зберігання повинні проводитися у суху погоду, інакше запаси також можуть загнити.

Збір врожаю картоплі. Фото: google.com

Що робити, коли викопали картоплю

Після того, як картопля опинилася на поверхні, дайте їй трохи обсохнути, але недовго. Вона не має "спектися" на сонці, чи тим паче позеленіти.

Далі бульбу треба трохи просушити й посортувати на:

дрібну;

посадкову (менше середньої);

середню;

велику;

гігантську;

посічену;

хвору (краще позбавитися від неї одразу).

Як правильно зберігати картоплю:

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