Когда копать картошку в 2023 году — советы украинцам

Женщина собирает урожай картофеля на огороде. Фото: google.com

Уже совсем скоро украинские дачники и огородники отправятся на сбор урожая картофеля. Кто-то начнет еще в августе, а кто-то будет выбирать клубни в сентябре.

Но как понять, что пришло время выкапывать картофель, чтобы он хранился до весны, не гнил и не болел, делимся дальше в материале.

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Когда можно собирать урожай картофеля

Как правило, сбор урожая украинцы начинают в конце августа — начале сентября. К примеру, если вы посадили картофель на майские праздники, то выкапывать можно примерно в середине августа.

Это зависит от следующих факторов:

времени, когда картошку высадили;

сорта овоща (ранний, средний или поздний);

степени зрелости;

погодных условий.

Удачнее время для сбора урожая корнеплода — когда летняя жара уже закончилась, а сезон дождей еще не начался.

Чтобы облегчить себе выкапывание картофеля, за несколько недель до этого обрежьте усыхающую ботву и удалите крупные сорняки.

Сбор урожая картофеля. Фото: google.com

Как определить, что картошку пора копать

Обычно это определяют по ботве: поникла, пожелтела и подсохла — можно копать.

Однако бывает так, что на участке некоторые кусты стоят еще зеленые, тогда как другие сухие. Такое случается из-за ошибки при посадке, когда сорта с разным сроком созревания высаживают на одном "пролете".

Чтобы проверить, настало ли время для сбора урожая, необходимо выбрать один кустик, например поближе к краю, и выкопать его целиком, осмотреть клубни, кожуру на них. Если клубни легко отделяются, а кожура на них плотная, а не тонкая, то вполне можно приступать и к выкапыванию всего картофеля.

Важно: если картофель имеет очень тонкую кожуру — долго храниться он не будет. Урожай очень быстро испортится.

Затягивать со временем уборки картофеля, надеясь, что кожица станет крепкой, а картофелины вырастут максимально большими к середине осени, тоже не стоит. Обработка клубней картофеля и их заделка на хранение должны производиться в сухую погоду, иначе запасы также могут загнить.

Сбор урожая картофеля. Фото: google.com

Что делать, когда выкопали картошку

После того как картофель оказался на поверхности, дайте ему немного обсохнуть, но не долго. Он не должен "испечься" на солнце, или тем более позеленеть.

Далее клубень нужно немного просушить и посортировать на:

мелкий;

посадочный (меньше средней);

средний;

большой;

гигантский;

иссеченный;

больной (лучше избавиться от него сразу).

Как правильно хранить картофель:

Раньше мы писали, что нужно обязательно сделать в последний месяц лета с кустами картофеля, чтобы собрать большой и качественный урожай в начале осени.

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