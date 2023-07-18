Що зробити в серпні, щоб зібрати гігантський врожай картоплі — правила догляду

Збір врожаю картоплі в Україні. Фото: google.com

Одна з найголовніших та найулюбленіших сільськогосподарських культур в Україні — картопля. Скільки смачних страв можна приготувати з цього простого овочу, не перелічити. Однак, щоб отримати дійсно якісний та великий урожай бульб, необхідно постаратися й на кожному етапі дозрівання рослини докладати чималих зусиль.

Тож, розповідаємо, що слід обов'язково зробити в останній місяць літа, щоб зібрати великий та якісний врожай на початку осені. Витративши деяку кількість часу і сил, ви забезпечите себе хорошим урожаєм аж до весни.

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Досвідчені городники та агрономи виділили найголовніші роботи на городі в серпні, щоб забезпечити себе гарним врожаєм:

1. Відмова від поливу

У цей період, коли бульби сформовані та потребують лише росту й дозрівання, від поливу слід відмовитися. Вся річ у тому, що додаткова кількість рідини може вплинути на якість плодів — в них зменшиться вміст крохмалю, через що вони стануть в'ялими та дрібними. Такий врожай навряд чи долежить до весни та й восени смакувати не буде.

Тож, залиште цей процес на волю природи. До речі, експерти радять, після сильних опадів провести підгортання картоплі. У цей період земля краще піддається підгортанню і не обсипається назад.

Таким чином з’являтимуться умови для формування на городній культурі додаткових стволів, відповідно шанси на щедрий урожай збільшаться. А вся річ у тому, що коренева система картоплі таким чином швидше насичується киснем та вологою.

Збір врожаю картоплі. Фото: google.com

2. Скосити картопляне бадилля

Городники радять це робити на початку серпня. Ця процедура допоможе значно збільшити врожайність культури. Часом навіть мова йде про збільшення врожаю вдвічі (в залежності від сорту).

Секрет у тім, що після видалення зеленої маси рослина буде витрачати всі сили на дозрівання коренеплодів.

Ще один плюс полягає у відсутності фітофтори. Спочатку хвороба "пожирає" листя картоплі, а потім переходить на бульби. Скосивши бадилля, ви позбавите грибок головної жертви.

Копає картоплю на городі. Фото: google.com

3. Не забути про добриво

Фахівці радять в останній місяць літа внести спеціальну підгодівлю. Відмінним варіантом вважається суперфосфат. На одну сотку землі знадобиться приблизно 250-300 г засобу. Фосфорне добриво потрібно просто розкидати між кущами картоплі.

Дотримуючись цих порад, можна розраховувати на дійсно щедрий врожай великої та якісної картоплі.

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