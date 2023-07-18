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Урожай будет гигантский: что обязательно сделать с кустами картофеля в августе

18 июля 2023 07:15
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
Что сделать в августе, чтобы собрать гигантский урожай картофеля — правила ухода
Сбор урожая картофеля в Украине. Фото: google.com
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

Одна из самых главных и любимых сельскохозяйственных культур в Украине — картофель. Сколько вкусных блюд можно приготовить из этого простого овоща, не перечесть. Однако, чтобы получить действительно качественный и большой урожай клубней, необходимо постараться и на каждом этапе созревания растения прилагать немалые усилия.

Рассказываем, что следует обязательно сделать в последний месяц лета, чтобы собрать большой и качественный урожай в начале осени. Потратив некоторое количество времени и сил, вы обеспечите себя хорошим урожаем вплоть до весны.

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Как правильно ухаживать за картофелем в августе — советы

Опытные овощеводы и агрономы выделили самые главные работы на огороде в августе, чтобы обеспечить себя хорошим урожаем:

1. Отказ от полива

В этот период, когда клубни сформированы и нуждаются только в росте и созревании, от полива следует отказаться. Все дело в том, что дополнительное количество жидкости может повлиять на качество плодов — в них уменьшится содержание крахмала, из-за чего они станут дряблыми и мелкими. Такой урожай вряд ли долежит до весны и осенью вкусным не будет.

Итак, оставьте этот процесс на волю природы. Кстати, эксперты советуют, после сильных осадков провести окучивание картофеля. В этот период земля лучше поддается окучиванию и не осыпается назад.

Таким образом, будут появляться условия для формирования на огородной культуре дополнительных стволов, соответственно шансы на щедрый урожай увеличатся. А все дело в том, что корневая система картофеля таким образом быстрее насыщается кислородом и влагой.

 

Как правильно ухаживать за картофелем в августе — советы
Сбор урожая картофеля. Фото: google.com

2. Скосить картофельную ботву

Огородники советуют это делать в начале августа. Эта процедура поможет значительно увеличить урожайность культуры. Иногда речь идет об увеличении урожая вдвое (в зависимости от сорта).

Секрет в том, что после удаления зеленой массы растение будет тратить все силы на созревание корнеплодов.

Еще один плюс заключается в отсутствии фитофторов. Сначала болезнь "пожирает" листья картофеля, а затем переходит на клубни. Скосив ботву, вы лишите грибок главной жертвы.

 

Что сделать в августе, чтобы собрать гигантский урожай картофеля
Копает картофель на огороде. Фото: google.com

3. Не забыть об удобрении

Специалисты советуют в последний месяц лета внести специальную подкормку. Отличным вариантом считается суперфосфат. На одну сотку земли понадобится примерно 250-300 г средства. Фосфорное удобрение нужно просто разбрасывать между кустами картофеля.

Следуя этим советам, можно рассчитывать на действительно щедрый урожай большого и качественного картофеля.

 

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