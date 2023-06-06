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Це дуже небезпечно: чому категорично не можна зберігати старі календарі вдома

6 червня 2023 06:05
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Чому вдома не можна зберігати старі календарі – народні прикмети
Помітка дня в календарі маркером. Фото: Pexels
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Багато людей тримають вдома настінні чи настільні календарі через те, що їх досить часто роблять дуже красивими, але мало хто знає, що робити цього категорично не можна. Так, важливо розуміти, що така практика зберігання календарів може бути небезпечною.

Новини.LIVE розповідає, чому вдома не можна зберігати старі календарі.

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Життя в минулому

Річ у тому, що старі календарі показують час, який був у минулому, але фахівці стверджують, що жити потрібно сьогоднішнім днем. А речі з минулого зупиняють події та не дають жити далі.

Календарь
Старий календар, який не можна зберігати. Фото: Pexels

Погана аура

Фахівці кажуть, що старий мотлох вдома дуже забиває енергетичні канали в домі та навіть може поширювати негатив, особливо, це стосується календаря на невдалий для вас рік. Втім, це не працює з календарями на рік, який видався вдалим.

Присутність частинки душі померлого

Особливо небезпечними є календарі на рік, коли хтось із членів родини помер у ньому. Вважається, що календарі можуть зберігати як енергетику померлого, так і частинку його душі. Тому такі календарі важливо одразу ж викидати, щоб людина отримала спокій після смерті.

Календарь
Календар, який впливає на життя родини. Фото: Pixabay

Куди дівати старий календар?

Якщо вам подобаються картинки зі старого календаря, просто виріжте їх та вклейте в альбом чи рамку, а частину, де зображені дати, викиньте. Сторінки календаря також можна використати для різних аплікацій – так не буде ніякої небезпеки для людей.

Нагадаємо, ми писали про те, що ПЦУ переходить на новий календар.

Раніше ми розповідали про те, які існують народні прикмети на Трійцю.

Також ми повідомляли про те, що означає, коли голуб прилетів на підвіконня.

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