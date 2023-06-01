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Місячний календар стрижок на червень 2023: коли не варто йти до перукаря

1 червня 2023 07:35
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Місячний календар стрижок на червень 2023 — які дати невдалі для зміни зачіски
Місячний календар стрижок на червень 2023. Фото: depositphotos.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

До нас нарешті прийшло таке довгоочікуване літо. У цей період зазвичай хочеться зробити нову стрижку, щоб не було так спекотно, або пофарбувати волосся у новий колір, щоб додати у життя трохи літнього настрою. Проте для створення нового іміджу важливо підібрати вдалий день. Адже, як запевняють астрологи, фази Місяця прямо впливають на структуру та ріст нашого волосся. 

Новини.LIVE розповідає, коли найкраще змінити свою зачіску за місячним календарем стрижок на червень 2023 року.

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Фази Місяця у червні 2023 року 

Фази Місяця в червні 2023 року будуть змінюватися наступним чином:

  • Місяць, що росте — з 1 по 3 червня;
  • Повня — 4 червня о 5:44 за київським часом;
  • Спадний Місяць — з 5 по 17 червня;
  • Молодик — 18 червня о 6:38 за київським часом;
  • Місяць, що росте — з 19 по 30 червня;
  • Місячне затемнення — немає;
  • Сонячне затемнення — немає.

 

Фази Місяця у червні 2023 року
Фази Місяця. Фото: google.com

Як Місяць впливає на стан волосся 

Як стверджували тибетські мудреці, волосся — це нитка, яка міцно пов'язує нас зі Всесвітом.

Сучасні астрологи також запевняють, що космічні об'єкти, а особливо супутник Землі, здатні впливати на людину, а також на процеси, які відбуваються в її організмі. 

При правильному застосуванні місячного календаря, можна з легкістю залучити в життя здоров'я, красу, успіх та удачу.

Як фази Місяця впливають на волосся: 

  • Місяць, що росте — найкращі дні для стрижки, фарбування. Можна стимулювати ріст, покращити зовнішній вигляд й зробити більш міцним та здоровим.
  • Повня — експерти не рекомендують турбувати волосся ніякими серйозними процедурами, але день підходить для позбавлення від посічених кінчиків.
  • Спадний Місяць — волосся довго зберігає форму після укладання, але повільно росте й найбільше ослаблене. Не бажано робити складні термічні укладки, оскільки є ризик сильно пошкодити волосся. 
  • Молодик — підрівняти кінчики допустимо.  

Після настання молодика протягом 7 днів дівчина може спокійно стригти шевелюру і проходити салонні процедури, які активізують ріст волосся. 

 

Як Місяць впливає на стан волосся
Догляд за волоссям. Фото: pixabay.com

Місячний календар стрижок на червень 2023 — сприятливі дні 

  • Найбільш сприятливі дні для стрижки: 15, 22, 24 червня.
  • Сприятливі дні для стрижки волосся: 15, 19-22, 24, 27, 29 червня. 
  • Стрижка для швидкого росту волосся: 19-22, 24, 27, 29 червня. 
  • Стрижка для укріплення волосся:  2, 18, 25, 27 червня.
  • Сприятливі дні для фарбування волосся: 5, 9, 15, 22 червня.
  • Сприятливі дні для завивки волосся:  2, 20, 25, 27 червня.

 

Місячний календар стрижок на червень 2023 — сприятливі дні
Догляд за волоссям. Фото: pixabay.com

Які дні у червні будуть несприятливими для зміни зачіски

Несприятливі дні в червні: 3, 4, 6, 11, 12, 13, 17, 18, 20, 22, 26, 27, 30 число.

Дні, які можуть зіпсувати стан волосся, краще у ці дати не планувати похід до перукаря: 4, 11, 16, 18 червня. 

 

Які дні у червні будуть несприятливими для зміни зачіски
Зіпсоване волосся. Фото: pixabay.com

 

Нагадаємо, ми писали детальний графік магнітних бур на червень 2023 року. У перший місяць літа слід очікувати потужний геошторм, який буде тривати цілих три дні.

Також Новини.LIVE склали детальний місячний календар на червень 2023 року. Які дні можуть негативно вплинути на життя, а які будуть найвдалішими у перший місяць літа.

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