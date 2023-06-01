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Лунный календарь стрижек на июнь 2023: когда не стоит идти к парикмахеру

1 июня 2023 07:35
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Лунный календарь стрижек на июнь 2023 — какие даты неудачные для смены прически
Лунный календарь стрижек на июнь 2023 года. Фото: depositphotos.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

К нам наконец пришло такое долгожданное лето. В этот период обычно хочется сделать новую стрижку, чтобы не было так жарко или покрасить волосы в новый цвет, чтобы добавить в жизнь немного летнего настроения. Однако для создания нового имиджа важно подобрать подходящий день. Ведь, как уверяют астрологи, фазы Луны оказывают прямое влияние на структуру и рост наших волос.

Новини.LIVE рассказывает, когда лучше изменить свою прическу по лунному календарю стрижек на июнь 2023 года.

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Фазы Луны в июне 2023 года

Фазы Луны в июне 2023 года будут изменяться следующим образом:

  • Растущая месяц — с 1 по 3 июня;
  • Полнолуние — 4 июня в 5:44 по киевскому времени;
  • Убывающая Луна — с 5 по 17 июня;
  • Молодой человек — 18 июня в 6:38 по киевскому времени;
  • Растущая месяц — с 19 по 30 июня;
  • Лунное затмение — нет;
  • Солнечное затмение — нет.

 

Фазы Луны в июне 2023 года
Фазы Луны. Фото: google.com

Как Луна влияет на состояние волос

Как утверждали тибетские мудрецы, волосы — это нить, прочно связывающая нас со Вселенной.

Современные астрологи также уверяют, что космические объекты, особенно спутник Земли, способны влиять на человека, а также на процессы, происходящие в его организме.

При правильном применении лунного календаря можно с легкостью привлечь в жизнь здоровье, красоту, успех и удачу.

Как фазы Луны влияют на волосы:

  • Растущая луна — лучшие дни для стрижки, покраски. Можно стимулировать рост, улучшить внешний вид и сделать более крепким и здоровым.
  • Полнолуние — эксперты не рекомендуют беспокоить волосы никакими серьезными процедурами, но день подходит для избавления от секущихся кончиков.
  • Убывающая Луна — волосы долго сохраняют форму после укладки, но медленно растут и наиболее ослаблены. Не желательно делать сложные термические укладки, поскольку есть риск сильно повредить волосы.
  • Молодой человек — подровнять кончики допустимо.

После наступления новолуния в течение 7 дней девушка может спокойно стричь шевелюру и проходить салонные процедуры, активизирующие рост волос.

 

Как Луна влияет на состояние волос
Уход за волосами. Фото: pixabay.com

Лунный календарь стрижек на июнь 2023 года.

  • Наиболее благоприятные дни для стрижки: 15, 22, 24 июня.
  • Благоприятные дни для стрижки волос: 15, 19-22, 24, 27, 29 июня.
  • Стрижка для быстрого роста волос: 19-22, 24, 27, 29 июня.
  • Стрижка для укрепления волос: 2, 18, 25, 27 июня.
  • Благоприятные дни для окрашивания волос: 5, 9, 15, 22 июня.
  • Благоприятные дни для завивки волос: 2, 20, 25, 27 июня.

 

Лунный календарь стрижек на июнь 2023—благоприятные дни
Уход за волосами. Фото: pixabay.com

Какие дни в июне будут неблагоприятными для смены прически

Неблагоприятные дни в июне: 3, 4, 6, 11, 12, 13, 17, 18, 20, 22, 26, 27, 30 число.

Дни, которые могут испортить состояние волос, лучше в эти даты не планировать поход к парикмахеру: 4, 11, 16, 18 июня.

 

Какие дни в июне будут неблагоприятными для смены прически
Испорченные волосы. Фото: pixabay.com

 

Напомним, мы писали подробный график магнитных бурь на июнь 2023 года. В первый месяц лета следует ожидать мощный геошторм, который продлится целых три дня.

Также Новости.LIVE составили подробный лунный календарь на июнь 2023 года. Какие дни могут отрицательно повлиять на жизнь, а какие будут самыми удачными в первый месяц лета.

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