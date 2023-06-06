Почему дома нельзя хранить старые календари – народные приметы

Заметка дня в календаре с маркером. Фото: Pexels

Многие люди держат дома настенные или настольные календари из–за того, что их часто делают очень красивыми, но мало кто знает, что делать этого категорически нельзя. Так, важно понимать, что такая практика хранения календарей может быть опасна.

Новини.LIVE рассказывает, почему дома нельзя хранить старые календари.

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Жизнь в прошлом

Дело в том, что старые календари показывают время, которое было в прошлом, но специалисты утверждают, что жить нужно сегодняшним днем. А вещи из прошлого останавливают события и не дают жить дальше.

Старый календарь, который нельзя хранить. Фото: Pexels

Плохая аура

Специалисты говорят, что старый хлам дома очень забивает энергетические каналы в доме и даже может распространять негатив, особенно это касается календаря на неудачный для вас год. Впрочем, это не работает с календарями на год, который выдался удачным.

Присутствие частицы души умершего

Особенно опасны календари на год, когда кто–то из членов семьи умер в нем. Считается, что календари могут сохранять как энергетику умершего, так и частицу его души. Поэтому такие календари важно сразу же выбрасывать, чтобы человек получил покой после смерти.

Календарь, влияющий на жизнь семьи. Фото: Pixabay

Куда девать старый календарь?

Если вам нравятся картинки из старого календаря, вырежьте их и вклейте в альбом или рамку, а часть, где изображены даты, выбросьте. Страницы календаря можно использовать для различных аппликаций – так не будет никакой опасности для людей.

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