Який день третього червня – головні заборони та народні прикмети

Свята Олена та її син, рівноапостольний князь Костянтин. Фото ілюстративне: Pinterest

Третє червня – це день, коли віряни в церкві вшановують пам'ять святої цариці Олени. Ми розповідаємо про те, як з’явилося це свято, що категорично забороняється робити в цей день, а також які є народні прикмети та традиції.

Новини.LIVE розповідає про те, що потрібно знати про День пам’яті святої цариці Олени.

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Історія свята

Свята цариця Олена була матір’ю рівноапостольного князя Костянтина, якому постійно помагала в християнських речах різного характеру. Сталося це після того, як Олена зі своїм сином, рівноапостольним князем, увірувала в Бога.

Коли матір Костянтина була вже в похилому віці, вона поїхала у подорож. Відомо, що під час своєї мандрівки свята цариця Олена руйнувала язичницькі храми, будувала церкви, читала різні проповіді, а також допомагала тим, кому потрібна була допомога. Не стало Олени у 80 років.

Свята Олена та її син Констянтин. Фото ілюстративне: Pinterest

Що категорично забороняється робити в цей день?

У цей день не можна:

заплітати волосся або робити важкі зачіски;

їсти страви, до яких входить м’ясо;

лихословити, конфліктувати та лаятися.

Народні прикмети та традиції

Предки в цей день спостерігали за тим, яка погода за вікном. Так, наприклад, якщо увечері навколо місяця є кола, значить потрібно очікувати на погану погоду за вікном. Якщо спочатку дощить, а потім з’являється гроза, восени слід очікувати постійні опади з поривчастим вітром.

Погана погода та гроза на вулиці. Фото: Pexels

Також предки вірили, що в тому випадку, якщо кує зозуля, влітку за вікном буде ясно та тепло. Якщо горобина має велику кількість цвіту, значить льон матиме щедрий врожай.

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