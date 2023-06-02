Що не можна робити на Трійцю категорично — головні заборони свята

Свято Трійці у церкві. Фото: hram-andrey.com.ua

2023 року українці відзначатимуть Трійцю або Зелені свята у неділю, 4 червня. Це одне з найбільш значущих та радісних свят християн, яке присвячене триєдності Бога. Згідно з Біблією, Ісус Христос віщував, що на Землю зійде Святий Дух. Ця подія довела існування трьох іпостасей єдиного Бога — Батька, Сина та Святого Духа.

Як і більшість релігійних та церковних свят, Трійця має певні застереження та заборони, які слід враховувати. Про них ми й розкажемо в нашому матеріалі.

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Що не можна робити на Трійцю

1. Не можна працювати у городі, полі та в саду

Це велика та радісна дата, у яку заведено відпочивати. Наші предки вірили, що таким чином можна віддати шану святу й привернути благословення та родючість землі.

2. Не можна ремонтувати та будувати

Як і у першому випадку, дата призначена для відпочинку. Крім того, головна ідея свята — духовне очищення. Тож матеріальні турботи недоречні.

3. Не можна вчиняти гріховні вчинки та мати нечисті думки

Кожен вірянин має прагнути до духовної досконалості, а нечисті помисли та погані вчинки можуть лише осквернити душу.

4. Не можна брати участь у ворожіннях

У зв'язку з тим, що більшість релігійних свят тісно переплетені з язичницькими в українській культурі, одна з традицій — ворожіння.

Проте церква це забороняє, як і будь-які інші окультні практики. Такі дії вважаються гріховними.

5. Не можна сваритися та конфліктувати

Трійця — час для радості, подяки та миролюбства, день вияву доброти та любові. Тому цього дня необхідно намагатися уникати сварок, конфліктів та негативних емоцій.

6. Не можна вживати алкоголь та влаштовувати галасливі заходи

Це час духовного оновлення та споглядання. Утримайтеся від вживання алкоголю. Також бажано не переїдати та не влаштовувати застілля з великою кількістю їжі.

Звичайно у цей день можна збиратися у колі рідних, близьких та друзів. Проте свято не має перетворюватися у гучну вечірку з музикою та шумом. Варто пам'ятати про значення цього дня та поважати духовне.

7. Не можна нехтувати благодійністю

Цього дня особливо важливо піклуватися про ближніх та допомагати нужденним. Якщо ви маєте можливість допомогти іншим, зробіть це.

Дотримання цих правил і застережень дозволить вам випробувати справжню радість і духовне оновлення цього особливого дня.

Свято Трійці у церкві. Фото: hram-andrey.com.ua

Що важливо знати про свято Трійці

Це свято має глибоке духовне значення та символізує початок християнської Церкви.

Згідно з Євангелієм, у день, коли з небес на Ісусових апостолів зійшли вогненні язики Духу, послідовники Христа заговорили різними мовами, щоб іти до народів і проповідувати його вчення. Сходження Святого Духу обіцяв Христос у день Свого Вознесіння. Обіцянка виповнилася через десять днів, на 50-й день після Воскресіння. Тому свято Трійці ще зветься П’ятидесятницею.

Українці називають ці дні Зеленими святами, бо гілками й квітами на Трійцю прикрашають подвір’я, оселі тощо, а священники освячують зілля, яке люди приносять до церкви.

Це час, коли люди можуть поринути у духовність, оновити свою віру і прославити Божі дари, такі як любов, мудрість, мир та силу.

Цього дня православні віряни відвідують служби у храмах та читають молебні. У церкві можна поставити свічки та помолитися за здоров'я рідних та близьких, а також попросити у Бога благословення.

Нагадаємо, ми писали про історію та українські традиції святкування Трійці.

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