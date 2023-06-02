Что нельзя делать на Троицу категорически — главные запреты праздника

Праздник Троицы в церкви. Фото: hram-andrey.com.ua

В 2023 году украинцы будут отмечать Троицу или Зеленые праздники в воскресенье, 4 июня. Это один из самых значимых и радостных праздников христиан, посвященный триединству Бога. Согласно Библии, Иисус Христос предвещал, что на Землю сойдет Святой Дух. Это событие доказало существование трех ипостасей единого Бога — Отца, Сына и Святого Духа.

Как и большинство религиозных и церковных праздников, Троица имеет определенные предостережения и запреты, которые следует учитывать. О них мы расскажем в нашем материале.

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Что нельзя делать на Троицу

1. Нельзя работать в огороде, поле и саду

Это великая и радостная дата, в которую принято отдыхать. Наши предки верили, что таким образом можно воздать честь празднику и привлечь благословение и плодородие земли.

2. Нельзя ремонтировать и строить

Как и в первом случае дата предназначена для отдыха. Кроме того, главная идея праздника — духовное очищение. Так что материальные заботы неуместны.

3. Нельзя совершать греховные поступки и иметь нечистые мысли

Каждый верующий должен стремиться к духовному совершенству, а нечистые помыслы и плохие поступки могут только осквернить душу.

4. Нельзя участвовать в гаданиях

В связи с тем, что большинство религиозных праздников тесно переплетены с языческими в украинской культуре, одна из традиций — гадание.

Однако церковь это запрещает, как и любые другие оккультные практики. Такие действия считаются греховными.

5. Нельзя ссориться и конфликтовать

Троица — время для радости, благодарности и миролюбия, день проявления доброты и любви. Поэтому в этот день необходимо стараться избегать ссор, конфликтов и негативных эмоций.

6. Нельзя употреблять алкоголь и устраивать шумные мероприятия

Это время духовного обновления и созерцания. Воздержитесь от употребления алкоголя. Также желательно не переедать и не устраивать застолье с большим количеством пищи.

Обычно в этот день можно собираться в кругу родных, близких и друзей. Однако праздник не должен превращаться в громкую вечеринку с музыкой и шумом. Следует помнить о значении этого дня и уважать духовное.

7. Нельзя пренебрегать благотворительностью

В этот день особенно важно заботиться о ближних и помогать нуждающимся. Если у вас есть возможность помочь другим, сделайте это.

Соблюдение этих правил и оговорок позволит вам испытать истинную радость и духовное обновление этого особого дня.

Свято-Троицы в церкви. Фото: hram-andrey.com.ua

Что важно знать о празднике Троицы

Этот праздник имеет глубокое духовное значение и символизирует начало христианской Церкви.

Согласно Евангелию, в день, когда с небес на апостолов Иисуса сошли огненные языки Духа, последователи Христа заговорили на разных языках, чтобы идти к народам и проповедовать его учения. Восхождение Святого Духа обещал Христос в день Своего Вознесения. Обещание исполнилось десять дней спустя, на 50-й день после Воскресения. Поэтому праздник Троицы еще называется Пятидесятницей.

Украинцы называют эти дни Зелеными праздниками, потому что ветками и цветами на Троицу украшают двор, дома и т.д., а священники освящают зелье, которое люди приносят в церковь.

Это время, когда люди могут погрузиться в духовность, обновить свою веру и прославить дары Божии, такие как любовь, мудрость, мир и силу.

В этот день православные верующие посещают службы в храмах и читают молебны. В церкви можно поставить свечи и помолиться за здоровье родных и близких, а также попросить у Бога благословения.

Напомним, мы писали об истории и украинских традициях празднования Троицы.

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