День Миколи Чудотворця — 22 травня — українські традиції та гарні привітання

День Миколи Чудотворця у травні. Фото: google.com

Сьогодні, 22 травня, українці відзначають народне свято Миколая весняного або літнього Миколи. Церква ж цього дня поминає перенесення мощей святого Миколая з Мир Лікійських в Барі в 1087 році.

Новини.LIVE розповідає про історію цього свята, його головні традиції та прикмети. А також ділиться яскравими та щирими привітаннями. Обов'язково привітайте ваших рідних та друзів з цим світлим днем!

Читайте також:

День Миколи Чудотворця 22 травня — історія свята

Микола Чудотворець — один з найбільш шанованих і праведних в православ'ї святих. Він вважається покровителем сиріт, моряків, мандрівників і бідняків.

Вважається, що святий Миколай чує молитви кожного, хто щиро звертається до нього по допомогу. Подорожнім він допомагає у дорозі, учням та студентам — в навчанні, безробітнім — в пошуках хорошої роботи, безплідним дарує радість материнства, а незаміжнім — другу половинку.

22 травня відзначається одне з двох церковних свят, присвячених святому Миколаю Чудотворцю.

Так, 19 грудня відзначають день пам'яті святого, а 22 травня, як вже писалося вище, церква поминає перенесення мощей святого Миколая з Мир Лікійських в Барі в 1087 році.

Згідно з історією, святий Микола Чудотворець помер 19 грудня 345 року. Його поховали у Соборному храмі, що розташовувався в місті Мира Лікійська. Згодом його тіло почало виділяти мир — особливе масло, яке зцілювало хвороби.

Коли мусульмани напали на місто, мощі святого було вирішено таємно вивезти. За переказами, протягом усього шляху відбувалися чудеса, пов'язані з мощами Миколая. Інваліди вставали на ноги, хворі одужували, сліпі починали бачити. З того часу й почали вшановувати перенесення мощей святого.

Микола Чудотворць. Фото: depositphotos.com

Микола Весняний 22 травня — традиції та обряди

Віряни цього дня обов'язково відвідують службу, ставлять свічки за своє здоров'я та здоров'я своїх близьких. Перед іконою Чудотворця моляться. Вважається, що у святого можна просити здоров'я, миру, лікування від хвороби, легких пологів, щасливої дороги подорожнім.

В народі ж існувало багато традицій, пов'язаних з цим святом й чимало з них передалися від предків-язичників.

Так, до прикладу весняного Миколая вважали покровителем коней. З цього дня коні переходили на харчування травою. Наші предки обов'язково кропили святою водою худобу та виганяли коней на пасовища на всю ніч.

Охороняти табун залишали неодружених хлопців. При цьому їм готували особливе частування на час відповідальної справи. Вночі хлопці їли здобні пироги з кашею. В цю ніч ніколи не спали. До хлопців приєднувалися дівчата, і починалися гуляння. Молодь розводила багаття на галявинах. Співали пісні та влаштовували танці.

Після ночі, зі сходом Сонця було заведено вмитися росою. Вважалося, що тоді хвороба обійде стороною на весь рік.

Після цього люди йшли на городи та читали змови на родючість ґрунту і хороші врожаї. Починався посів пшениці, вівса, гречки.

Якщо на Миколу Чудотворця випадала посуха, селяни благали про вологу для врожаю.

Також для настання дощів проводили особливий обряд: на вулицю ставили порожній глечик і примовляли змову з проханням наповнити посудину дощовою водою.

Що не можна робити на "літнього" Миколу

У це свято немає жодних заборон щодо праці, та й навіть навпаки — будь-яка робота вітається і буде винагороджена.

Проте є певні заборони, яких віряни дотримуються, щоб не накликати лиха. Так, не можна цього дня:

стригти волосся;

займатися рукоділлям;

брати до рук гострі предмети;

відмовляти у допомозі;

їсти м'ясо;

сваритися;

лаятися;

зловживати алкоголем.

Ікона святого Миколая Чудотворця. Фото: google.com

Свято Миколи Чудотворця 22 травня — які існують прикмети

Якщо в цей день цвіте вільха — пора садити гречку.

Якщо на дубі листя не розгорнулося — сіяти пшеницю не можна.

Горобина рано зацвіла — осінь цього року буде короткою.

Якщо черемха до дня Миколи не зацвіла — урожай пшениці не принесе очікуваних результатів.

Після свята 22 травня картоплю не садять, бо урожай вже не зійде.

Жаби "розкричалися" на болоті — урожай буде хороший.

Жаби по березі болота стрибають — дощі звуть.

Жаба прискакала до порога — в будинку щастя буде.

Бджоли далеко від вулика полетіли — до ясної та сухої погоди найближчими днями.

На Миколи дощ — до соковитої трави для коней і багатого врожаю.

Посуха на Миколу — літо буде спекотним, без дощів.

Якщо у вікно залетів жук — до удачі.

Зірвати квітку "братки" — дощ покликати.

День Миколи Чудотворця 22 травня. Фото: google.com

День Миколи Чудотворця 22 травня — привітання у прозі та віршах

Вітаю тебе з літнім Миколаєм!

Хай буде все в житті прекрасно,

Всі перепони подолаєм

І в домі завжди буде ясно!

***

З Днем Святого Миколая! Бажаю миру, душевної краси, достатку, радості, любові та щастя. Нехай Святий Миколай вберігає від будь-яких недуг, від будь-яких негод, від будь-яких бід, хай це світле свято подарує багато посмішок, багато подарунків, багато чудес!

***

В ці дні чекаємо чудес,

Які прийдуть до нас з небес.

Один із днів я точно знаю —

Це день святого Миколая.

Хай Миколай тобі сповна,

Подарує щастя та добра.

Хай дасть тобі надію й ласку,

Щоб ти попав в чарівну казку.

***

Бажаємо в це особливе свято, щоб Святий Миколай вберіг вас і вашу сім'ю від нещасть і невдач! Нехай у ваше життя увійде удача, а щоб будинок був багатий і щасливий! Добрих вам помислів і справ!

***

День літнього Миколая

Принесе нам щастя, знаю.

Нехай в біді не залишає,

І завжди оберігає.

З днем ​​Святого Миколая!

Друг мій, я тебе вітаю.



***

Нехай великий Чудотворець Миколай принесе у твоє життя добро, світло і любов. Нехай він збереже тебе, де б ти не був. Нехай він вбереже тебе від бід і допоможе в будь-якому твоєму праведному починанні та будь-якій справі. Бажаю, щоб твоє життя завжди було наповнене добром, сенсом, успіхом і добробутом. Зі святом!

***

Із днем святого Миколая

Я вас вітаю від душі!

Від серця я добра бажаю,

Яскравих радісних подій!

Хай Микола принесе у хату

Здоров'я й радості багато,

Приємні, щирі поцілунки

І ще багато подарунків!

Свято Миколи Чудотворця у церкві. Фото: google.com

Свято Миколи Чудотворця — красиві листівки з привітаннями

Привітання з Днем Святого Миколая Чудотворця 22 травня. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем Святого Миколая Чудотворця 22 травня. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем Святого Миколая Чудотворця 22 травня. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем Святого Миколая Чудотворця 22 травня. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем Святого Миколая Чудотворця 22 травня. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з Днем Миколи Чудотворця

Нагадаємо, ми писали, коли та які важливі церковні свята відзначатимемо у травні 2023 року.

Також ми писали про сильні молитви до Пресвятої Богородиці про зцілення, захист, прощення, заступництво та дарування дітей.