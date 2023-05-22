Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Лайфстайл arrow Сегодня праздник Николая Чудотворца: традиции и самые теплые поздравления arrow

Сегодня праздник Николая Чудотворца: традиции и самые теплые поздравления

22 мая 2023 05:46
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
День Николая Чудотворца — 22 мая — украинские традиции и красивые поздравления
День Николая Чудотворца в мае. Фото: google.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Сегодня, 22 мая, украинцы отмечают народный праздник Николая весеннего или летнего Николая. Церковь же в этот день поминает перенесение мощей святого Николая из Мир Ликийских в Баре в 1087 году.

Новини.LIVE рассказывает об истории этого праздника, его главных традициях и приметах. А также делится яркими и искренними поздравлениями. Обязательно поздравьте ваших родных и друзей с этим светлым днем!

Читайте также:

День Николая Чудотворца 22 мая — история праздника

Николай Чудотворец — один из самых почитаемых и праведных в православии святых. Он считается покровителем сирот, моряков, путешественников и бедняков.

Считается, что святой Николай слышит молитвы каждого, кто искренне обращается к нему за помощью. Путешественникам он помогает в пути, ученикам и студентам — в учебе, безработным — в поисках хорошей работы, бесплодным дарит радость материнства, а незамужним — вторую половинку.

22 мая отмечается один из двух церковных праздников, посвященных святому Николаю Чудотворцу.

Так, 19 декабря отмечают день памяти святого, а 22 мая, как уже писалось выше, церковь поминает перенесение мощей святого Николая из Мир Ликийских в Баре в 1087 году.

Согласно истории, святой Николай Чудотворец умер 19 декабря 345 года. Его похоронили в Соборном храме, расположенном в городе Мира Ликийских. Впоследствии его тело начало выделять мир — особое масло, исцеляющее болезни.

Когда мусульмане напали на город, мощи святого было решено тайно увезти. По преданию, на протяжении всего пути совершались чудеса, связанные с мощами Николая. Инвалиды вставали на ноги, больные поправлялись, слепые начинали видеть. С того времени и стали чествовать перенесение мощей святого.

 

День Николая Чудотворца 22 мая — история праздника
Николай Чудотворец. Фото: depositphotos.com

Николай Весенний 22 мая — традиции и обряды

Верующие в этот день обязательно посещают службу, ставят свечи за свое здоровье и здоровье своих близких. Перед иконой Чудотворца молятся. Считается, что у святого можно просить здоровья, мира, лечения от болезни, легких родов, счастливого пути путешественникам.

В народе же было много традиций, связанных с этим праздником и многие из них передались от предков-язычников.

Так, например весеннего Николая считали покровителем лошадей. С этого дня лошади переходили на питание травой. Наши предки обязательно обрызгивали святой водой скот и выгоняли лошадей на пастбища на всю ночь.

Охранять табун покидали холостых парней. При этом им готовили особое угощение на время ответственного дела. Ночью ребята ели сдобные пироги с кашей. В эту ночь никогда не спали. К ребятам присоединялись девушки и начинались гуляния. Молодежь разводила костры на лужайках. Пели песни и устраивали танцы.

После ночи, с восходом Солнца было принято умыться росой. Считалось, что болезнь тогда обойдет стороной на весь год.

После этого люди шли на огороды и читали заговоры на плодородие почвы и хорошие урожаи. Начинался посев пшеницы, овса, гречихи.

Если на Николая Чудотворца выпадала засуха, крестьяне умоляли о влаге для урожая.

Также для наступления дождей проводили особый обряд: на улицу ставили пустой кувшин и приговаривали сговор с просьбой наполнить сосуд дождевой водой.

 

Что нельзя делать на "летнего" Николая

В этот праздник нет никаких запретов на работу, и даже наоборот — любая работа приветствуется и будет вознаграждена.

Однако есть определенные запреты, которые верующие соблюдают, чтобы не навлечь бед. Так, нельзя в этот день:

  • стричь волосы;
  • заниматься рукоделием;
  • брать в руки острые предметы;
  • отказывать в помощи;
  • есть мясо;
  • ссориться;
  • ругаться;
  • злоупотреблять алкоголем.

 

Что нельзя делать на "пожилого" Николая
Икона святого Николая Чудотворца. Фото: google.com

Праздник Николая Чудотворца 22 мая — какие существуют приметы

  • Если в этот день цветет ольха — пора сажать гречку.
  • Если на дубе листья не развернулись – сеять пшеницу нельзя.
  • Рябина рано зацвела — осень этого года будет короткой.
  • Если черемуха до дня Николая не зацвела, урожай пшеницы не принесет ожидаемых результатов.
  • После праздника 22 мая картошку не сажают, потому что урожай уже не сойдет.
  • Лягушки "раскричались" на болоте — урожай будет хороший.
  • Лягушки по берегу болота прыгают — дожди зовут.
  • Лягушка прискакала к порогу — в доме счастья будет.
  • Пчелы вдали от улья полетели — в ясную и сухую погоду в ближайшие дни.
  • На Николая дождь — к сочной траве для лошадей и богатому урожаю.
  • Засуха на Николая — лето будет жарким, без дождей.
  • Если в окно залетел жук — к удаче.
  • Сорвать цветок "братки" — дождь позвать.

 

Когда праздник Николая Чудотворца в мае 2023
День Николая Чудотворца 22 мая. Фото: google.com

День Николая Чудотворца 22 мая — поздравления в прозе и стихах

Поздравляю тебя с пожилым Николаем!
Да будет все в жизни прекрасно,
Все преграды преодолеем
И в доме всегда будет ясно!

***

С Днем Святого Николая! Желаю мира, душевной красоты, довольства, радости, любви и счастья. Пусть Святой Николай уберегает от любых недугов, от любых невзгод, от любых бед, пусть этот светлый праздник подарит много улыбок, много подарков, много чудес!

***

В эти дни ждем чудес,
Которые придут к нам с небес.
Один из дней я точно знаю.
Это день святого Николая.
Пусть Николай тебе сполна,
Подарит счастье и добро.
Пусть даст тебе надежду и ласку,
Чтобы ты попал в волшебную сказку.

***

Желаем в этот особый праздник, чтобы Святой Николай уберег вас и вашу семью от несчастий и неудач! Пусть в вашу жизнь войдет удача, а чтобы дом был богат и счастлив! Добрых вам помыслов и дел!

***

День пожилого Николая
Принесет нам счастье, я знаю.
Пусть в беде не оставляет,
И всегда оберегает.
С днем ​​Святого Николая!
Друг мой, я тебя поздравляю.


***

Пусть великий Чудотворец Николай принесет в твою жизнь добро, свет и любовь. Пусть он сбережет тебя, где бы ты ни был. Пусть он убережет тебя от бед и поможет в любом твоем праведном начинании и любом деле. Желаю, чтобы твоя жизнь всегда была наполнена добром, смыслом, успехом и благополучием. С праздником!

***

С днем ​​святого Николая
Я вас поздравляю от души!
От сердца я хорошо желаю,
Ярких радостных событий!
Пусть Николай принесет в дом
Здоровья и радости много,
Приятные, искренние поцелуи
И еще много подарков!

 

День Николая Чудотворца 22 мая — поздравление в прозе и стихах
Праздник Николая Чудотворца в церкви. Фото: google.com

Праздник Николая Чудотворца — красивые открытки с поздравлениями

Поздравление в День святого Николая
Поздравление с Днем Святого Николая Чудотворца 22 мая. Фото: Новини.LIVE
Праздник Николая Чудотворца — красивые открытки с поздравлениями
Поздравление с Днем Святого Николая Чудотворца 22 мая. Фото: Новини.LIVE
Поздравление на Николая Летнего
Поздравление с Днем Святого Николая Чудотворца 22 мая. Фото: Новини.LIVE
Открытки-поздравления в День Николая Чудотворца
Поздравление с Днем Святого Николая Чудотворца 22 мая. Фото: Новини.LIVE
С Днем Святого Николая Чудотворца 22 мая – открытки
Поздравление с Днем Святого Николая Чудотворца 22 мая. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Днем Николая Чудотворца

 

 

 

Напомним, мы писали, когда и какие важные церковные праздники отметим в мае 2023 года.

Также мы писали о сильных молитвах к Пресвятой Богородице об исцелении, защите, прощении, покровительстве и даровании детей.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

08:56ПВО сбила все 18 ракет во время ночной российской атаки, — Залужный

Новость с фото

12:32 "Как же я соскучилась": Мохаммад Захур после развода забрал у Камалии детей?

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас