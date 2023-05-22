День Николая Чудотворца — 22 мая — украинские традиции и красивые поздравления

День Николая Чудотворца в мае. Фото: google.com

Сегодня, 22 мая, украинцы отмечают народный праздник Николая весеннего или летнего Николая. Церковь же в этот день поминает перенесение мощей святого Николая из Мир Ликийских в Баре в 1087 году.

Новини.LIVE рассказывает об истории этого праздника, его главных традициях и приметах. А также делится яркими и искренними поздравлениями. Обязательно поздравьте ваших родных и друзей с этим светлым днем!

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День Николая Чудотворца 22 мая — история праздника

Николай Чудотворец — один из самых почитаемых и праведных в православии святых. Он считается покровителем сирот, моряков, путешественников и бедняков.

Считается, что святой Николай слышит молитвы каждого, кто искренне обращается к нему за помощью. Путешественникам он помогает в пути, ученикам и студентам — в учебе, безработным — в поисках хорошей работы, бесплодным дарит радость материнства, а незамужним — вторую половинку.

22 мая отмечается один из двух церковных праздников, посвященных святому Николаю Чудотворцу.

Так, 19 декабря отмечают день памяти святого, а 22 мая, как уже писалось выше, церковь поминает перенесение мощей святого Николая из Мир Ликийских в Баре в 1087 году.

Согласно истории, святой Николай Чудотворец умер 19 декабря 345 года. Его похоронили в Соборном храме, расположенном в городе Мира Ликийских. Впоследствии его тело начало выделять мир — особое масло, исцеляющее болезни.

Когда мусульмане напали на город, мощи святого было решено тайно увезти. По преданию, на протяжении всего пути совершались чудеса, связанные с мощами Николая. Инвалиды вставали на ноги, больные поправлялись, слепые начинали видеть. С того времени и стали чествовать перенесение мощей святого.

Николай Чудотворец. Фото: depositphotos.com

Николай Весенний 22 мая — традиции и обряды

Верующие в этот день обязательно посещают службу, ставят свечи за свое здоровье и здоровье своих близких. Перед иконой Чудотворца молятся. Считается, что у святого можно просить здоровья, мира, лечения от болезни, легких родов, счастливого пути путешественникам.

В народе же было много традиций, связанных с этим праздником и многие из них передались от предков-язычников.

Так, например весеннего Николая считали покровителем лошадей. С этого дня лошади переходили на питание травой. Наши предки обязательно обрызгивали святой водой скот и выгоняли лошадей на пастбища на всю ночь.

Охранять табун покидали холостых парней. При этом им готовили особое угощение на время ответственного дела. Ночью ребята ели сдобные пироги с кашей. В эту ночь никогда не спали. К ребятам присоединялись девушки и начинались гуляния. Молодежь разводила костры на лужайках. Пели песни и устраивали танцы.

После ночи, с восходом Солнца было принято умыться росой. Считалось, что болезнь тогда обойдет стороной на весь год.

После этого люди шли на огороды и читали заговоры на плодородие почвы и хорошие урожаи. Начинался посев пшеницы, овса, гречихи.

Если на Николая Чудотворца выпадала засуха, крестьяне умоляли о влаге для урожая.

Также для наступления дождей проводили особый обряд: на улицу ставили пустой кувшин и приговаривали сговор с просьбой наполнить сосуд дождевой водой.

Что нельзя делать на "летнего" Николая

В этот праздник нет никаких запретов на работу, и даже наоборот — любая работа приветствуется и будет вознаграждена.

Однако есть определенные запреты, которые верующие соблюдают, чтобы не навлечь бед. Так, нельзя в этот день:

стричь волосы;

заниматься рукоделием;

брать в руки острые предметы;

отказывать в помощи;

есть мясо;

ссориться;

ругаться;

злоупотреблять алкоголем.

Икона святого Николая Чудотворца. Фото: google.com

Праздник Николая Чудотворца 22 мая — какие существуют приметы

Если в этот день цветет ольха — пора сажать гречку.

Если на дубе листья не развернулись – сеять пшеницу нельзя.

Рябина рано зацвела — осень этого года будет короткой.

Если черемуха до дня Николая не зацвела, урожай пшеницы не принесет ожидаемых результатов.

После праздника 22 мая картошку не сажают, потому что урожай уже не сойдет.

Лягушки "раскричались" на болоте — урожай будет хороший.

Лягушки по берегу болота прыгают — дожди зовут.

Лягушка прискакала к порогу — в доме счастья будет.

Пчелы вдали от улья полетели — в ясную и сухую погоду в ближайшие дни.

На Николая дождь — к сочной траве для лошадей и богатому урожаю.

Засуха на Николая — лето будет жарким, без дождей.

Если в окно залетел жук — к удаче.

Сорвать цветок "братки" — дождь позвать.

День Николая Чудотворца 22 мая. Фото: google.com

День Николая Чудотворца 22 мая — поздравления в прозе и стихах

Поздравляю тебя с пожилым Николаем!

Да будет все в жизни прекрасно,

Все преграды преодолеем

И в доме всегда будет ясно!

***

С Днем Святого Николая! Желаю мира, душевной красоты, довольства, радости, любви и счастья. Пусть Святой Николай уберегает от любых недугов, от любых невзгод, от любых бед, пусть этот светлый праздник подарит много улыбок, много подарков, много чудес!

***

В эти дни ждем чудес,

Которые придут к нам с небес.

Один из дней я точно знаю.

Это день святого Николая.

Пусть Николай тебе сполна,

Подарит счастье и добро.

Пусть даст тебе надежду и ласку,

Чтобы ты попал в волшебную сказку.

***

Желаем в этот особый праздник, чтобы Святой Николай уберег вас и вашу семью от несчастий и неудач! Пусть в вашу жизнь войдет удача, а чтобы дом был богат и счастлив! Добрых вам помыслов и дел!

***

День пожилого Николая

Принесет нам счастье, я знаю.

Пусть в беде не оставляет,

И всегда оберегает.

С днем ​​Святого Николая!

Друг мой, я тебя поздравляю.



***

Пусть великий Чудотворец Николай принесет в твою жизнь добро, свет и любовь. Пусть он сбережет тебя, где бы ты ни был. Пусть он убережет тебя от бед и поможет в любом твоем праведном начинании и любом деле. Желаю, чтобы твоя жизнь всегда была наполнена добром, смыслом, успехом и благополучием. С праздником!

***

С днем ​​святого Николая

Я вас поздравляю от души!

От сердца я хорошо желаю,

Ярких радостных событий!

Пусть Николай принесет в дом

Здоровья и радости много,

Приятные, искренние поцелуи

И еще много подарков!

Праздник Николая Чудотворца в церкви. Фото: google.com

Праздник Николая Чудотворца — красивые открытки с поздравлениями

Поздравление с Днем Святого Николая Чудотворца 22 мая. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем Святого Николая Чудотворца 22 мая. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем Святого Николая Чудотворца 22 мая. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем Святого Николая Чудотворца 22 мая. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем Святого Николая Чудотворца 22 мая. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Днем Николая Чудотворца

Напомним, мы писали, когда и какие важные церковные праздники отметим в мае 2023 года.

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