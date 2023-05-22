День Николая Чудотворца — 22 мая — украинские традиции и красивые поздравления

Сегодня праздник Николая Чудотворца: традиции и самые теплые поздравления
Сегодня, 22 мая, украинцы отмечают народный праздник Николая весеннего или летнего Николая. Церковь же в этот день поминает перенесение мощей святого Николая из Мир Ликийских в Баре в 1087 году.
Новини.LIVE рассказывает об истории этого праздника, его главных традициях и приметах. А также делится яркими и искренними поздравлениями. Обязательно поздравьте ваших родных и друзей с этим светлым днем!
День Николая Чудотворца 22 мая — история праздника
Николай Чудотворец — один из самых почитаемых и праведных в православии святых. Он считается покровителем сирот, моряков, путешественников и бедняков.
Считается, что святой Николай слышит молитвы каждого, кто искренне обращается к нему за помощью. Путешественникам он помогает в пути, ученикам и студентам — в учебе, безработным — в поисках хорошей работы, бесплодным дарит радость материнства, а незамужним — вторую половинку.
22 мая отмечается один из двух церковных праздников, посвященных святому Николаю Чудотворцу.
Так, 19 декабря отмечают день памяти святого, а 22 мая, как уже писалось выше, церковь поминает перенесение мощей святого Николая из Мир Ликийских в Баре в 1087 году.
Согласно истории, святой Николай Чудотворец умер 19 декабря 345 года. Его похоронили в Соборном храме, расположенном в городе Мира Ликийских. Впоследствии его тело начало выделять мир — особое масло, исцеляющее болезни.
Когда мусульмане напали на город, мощи святого было решено тайно увезти. По преданию, на протяжении всего пути совершались чудеса, связанные с мощами Николая. Инвалиды вставали на ноги, больные поправлялись, слепые начинали видеть. С того времени и стали чествовать перенесение мощей святого.
Николай Весенний 22 мая — традиции и обряды
Верующие в этот день обязательно посещают службу, ставят свечи за свое здоровье и здоровье своих близких. Перед иконой Чудотворца молятся. Считается, что у святого можно просить здоровья, мира, лечения от болезни, легких родов, счастливого пути путешественникам.
В народе же было много традиций, связанных с этим праздником и многие из них передались от предков-язычников.
Так, например весеннего Николая считали покровителем лошадей. С этого дня лошади переходили на питание травой. Наши предки обязательно обрызгивали святой водой скот и выгоняли лошадей на пастбища на всю ночь.
Охранять табун покидали холостых парней. При этом им готовили особое угощение на время ответственного дела. Ночью ребята ели сдобные пироги с кашей. В эту ночь никогда не спали. К ребятам присоединялись девушки и начинались гуляния. Молодежь разводила костры на лужайках. Пели песни и устраивали танцы.
После ночи, с восходом Солнца было принято умыться росой. Считалось, что болезнь тогда обойдет стороной на весь год.
После этого люди шли на огороды и читали заговоры на плодородие почвы и хорошие урожаи. Начинался посев пшеницы, овса, гречихи.
Если на Николая Чудотворца выпадала засуха, крестьяне умоляли о влаге для урожая.
Также для наступления дождей проводили особый обряд: на улицу ставили пустой кувшин и приговаривали сговор с просьбой наполнить сосуд дождевой водой.
Что нельзя делать на "летнего" Николая
В этот праздник нет никаких запретов на работу, и даже наоборот — любая работа приветствуется и будет вознаграждена.
Однако есть определенные запреты, которые верующие соблюдают, чтобы не навлечь бед. Так, нельзя в этот день:
- стричь волосы;
- заниматься рукоделием;
- брать в руки острые предметы;
- отказывать в помощи;
- есть мясо;
- ссориться;
- ругаться;
- злоупотреблять алкоголем.
Праздник Николая Чудотворца 22 мая — какие существуют приметы
- Если в этот день цветет ольха — пора сажать гречку.
- Если на дубе листья не развернулись – сеять пшеницу нельзя.
- Рябина рано зацвела — осень этого года будет короткой.
- Если черемуха до дня Николая не зацвела, урожай пшеницы не принесет ожидаемых результатов.
- После праздника 22 мая картошку не сажают, потому что урожай уже не сойдет.
- Лягушки "раскричались" на болоте — урожай будет хороший.
- Лягушки по берегу болота прыгают — дожди зовут.
- Лягушка прискакала к порогу — в доме счастья будет.
- Пчелы вдали от улья полетели — в ясную и сухую погоду в ближайшие дни.
- На Николая дождь — к сочной траве для лошадей и богатому урожаю.
- Засуха на Николая — лето будет жарким, без дождей.
- Если в окно залетел жук — к удаче.
- Сорвать цветок "братки" — дождь позвать.
День Николая Чудотворца 22 мая — поздравления в прозе и стихах
Поздравляю тебя с пожилым Николаем!
Да будет все в жизни прекрасно,
Все преграды преодолеем
И в доме всегда будет ясно!
***
С Днем Святого Николая! Желаю мира, душевной красоты, довольства, радости, любви и счастья. Пусть Святой Николай уберегает от любых недугов, от любых невзгод, от любых бед, пусть этот светлый праздник подарит много улыбок, много подарков, много чудес!
***
В эти дни ждем чудес,
Которые придут к нам с небес.
Один из дней я точно знаю.
Это день святого Николая.
Пусть Николай тебе сполна,
Подарит счастье и добро.
Пусть даст тебе надежду и ласку,
Чтобы ты попал в волшебную сказку.
***
Желаем в этот особый праздник, чтобы Святой Николай уберег вас и вашу семью от несчастий и неудач! Пусть в вашу жизнь войдет удача, а чтобы дом был богат и счастлив! Добрых вам помыслов и дел!
***
День пожилого Николая
Принесет нам счастье, я знаю.
Пусть в беде не оставляет,
И всегда оберегает.
С днем Святого Николая!
Друг мой, я тебя поздравляю.
***
Пусть великий Чудотворец Николай принесет в твою жизнь добро, свет и любовь. Пусть он сбережет тебя, где бы ты ни был. Пусть он убережет тебя от бед и поможет в любом твоем праведном начинании и любом деле. Желаю, чтобы твоя жизнь всегда была наполнена добром, смыслом, успехом и благополучием. С праздником!
***
С днем святого Николая
Я вас поздравляю от души!
От сердца я хорошо желаю,
Ярких радостных событий!
Пусть Николай принесет в дом
Здоровья и радости много,
Приятные, искренние поцелуи
И еще много подарков!
Праздник Николая Чудотворца — красивые открытки с поздравлениями
Видеопоздравления с Днем Николая Чудотворца
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