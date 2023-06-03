Какой день третьего июня – главные запреты и народные приметы

Третье июня: какой это день в церковном календаре, запреты и народные приметы
Третье июня – это день, когда верующие в церкви чтят память святой царицы Елены. Мы рассказываем о том, как появился этот праздник, что категорически запрещается делать в этот день, а также какие есть народные приметы и традиции.
Новини.LIVE рассказывает о том, что нужно знать о Дне памяти святой царицы Елены.
Какой день третьего июня?
История праздника
Святая царица Елена была матерью равноапостольного князя Константина, которому постоянно помогала в христианских вещах разного характера. Случилось это после того, как Елена со своим сыном, равноапостольным князем, уверовала в Бога.
Когда мать Константина была уже в преклонном возрасте, она поехала в путешествие. Известно, что во время своего путешествия святая царица Елена разрушала языческие храмы, строила церкви, читала разные проповеди, а также помогала тем, кому нужна была помощь. Не стало Елены в 80 лет.
Что категорически запрещается делать в этот день?
В этот день нельзя:
- заплетать волосы или делать тяжелые прически;
- есть блюда, в которые входит мясо;
- сквернословить, конфликтовать и ругаться.
Народные приметы и традиции
Наши предки в этот день наблюдали за погодой за окном. Так, например, если вечером вокруг месяца есть круги, значит нужно ожидать плохой погоды за окном. Если сначала дождь, а затем появляется гроза, осенью следует ожидать постоянных осадков с порывистым ветром.
Также предки верили, что в том случае, если кует кукушка, летом за окном будет ясно и тепло. Если рябина имеет большое количество цвета, значит, лен будет иметь щедрый урожай.
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