Какой день третьего июня – главные запреты и народные приметы

Святая Елена и ее сын, равноапостольный князь Константин. Фото иллюстративное: Pinterest

Третье июня – это день, когда верующие в церкви чтят память святой царицы Елены. Мы рассказываем о том, как появился этот праздник, что категорически запрещается делать в этот день, а также какие есть народные приметы и традиции.

Новини.LIVE рассказывает о том, что нужно знать о Дне памяти святой царицы Елены.

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История праздника

Святая царица Елена была матерью равноапостольного князя Константина, которому постоянно помогала в христианских вещах разного характера. Случилось это после того, как Елена со своим сыном, равноапостольным князем, уверовала в Бога.

Когда мать Константина была уже в преклонном возрасте, она поехала в путешествие. Известно, что во время своего путешествия святая царица Елена разрушала языческие храмы, строила церкви, читала разные проповеди, а также помогала тем, кому нужна была помощь. Не стало Елены в 80 лет.

Святая Елена и ее сын Константин. Фото иллюстративное: Pinterest

Что категорически запрещается делать в этот день?

В этот день нельзя:

заплетать волосы или делать тяжелые прически;

есть блюда, в которые входит мясо;

сквернословить, конфликтовать и ругаться.

Народные приметы и традиции

Наши предки в этот день наблюдали за погодой за окном. Так, например, если вечером вокруг месяца есть круги, значит нужно ожидать плохой погоды за окном. Если сначала дождь, а затем появляется гроза, осенью следует ожидать постоянных осадков с порывистым ветром.

Плохая погода и гроза на улице. Фото: Pexels

Также предки верили, что в том случае, если кует кукушка, летом за окном будет ясно и тепло. Если рябина имеет большое количество цвета, значит, лен будет иметь щедрый урожай.

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