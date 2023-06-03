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Третье июня: какой это день в церковном календаре, запреты и народные приметы

3 июня 2023 05:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Какой день третьего июня – главные запреты и народные приметы
Святая Елена и ее сын, равноапостольный князь Константин. Фото иллюстративное: Pinterest
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Третье июня – это день, когда верующие в церкви чтят память святой царицы Елены. Мы рассказываем о том, как появился этот праздник, что категорически запрещается делать в этот день, а также какие есть народные приметы и традиции.

Новини.LIVE рассказывает о том, что нужно знать о Дне памяти святой царицы Елены.

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Какой день третьего июня?

История праздника

Святая царица Елена была матерью равноапостольного князя Константина, которому постоянно помогала в христианских вещах разного характера. Случилось это после того, как Елена со своим сыном, равноапостольным князем, уверовала в Бога.

Когда мать Константина была уже в преклонном возрасте, она поехала в путешествие. Известно, что во время своего путешествия святая царица Елена разрушала языческие храмы, строила церкви, читала разные проповеди, а также помогала тем, кому нужна была помощь. Не стало Елены в 80 лет.

Святая Елена и ее сын Константин
Святая Елена и ее сын Константин. Фото иллюстративное: Pinterest

Что категорически запрещается делать в этот день?

В этот день нельзя:

  • заплетать волосы или делать тяжелые прически;
  • есть блюда, в которые входит мясо;
  • сквернословить, конфликтовать и ругаться.

Народные приметы и традиции

Наши предки в этот день наблюдали за погодой за окном. Так, например, если вечером вокруг месяца есть круги, значит нужно ожидать плохой погоды за окном. Если сначала дождь, а затем появляется гроза, осенью следует ожидать постоянных осадков с порывистым ветром.

Гроза
Плохая погода и гроза на улице. Фото: Pexels

Также предки верили, что в том случае, если кует кукушка, летом за окном будет ясно и тепло. Если рябина имеет большое количество цвета, значит, лен будет иметь щедрый урожай.

Напомним, мы писали о том, что украинцам нужно знать о церковном празднике Вознесения Господня.

Раньше мы рассказывали о том, что категорически нельзя делать в праздник Троицы.

Также мы сообщали о том, что президент Украины Владимир Зеленский принял решение сделать в Украине еще один праздник.

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