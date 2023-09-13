В Ірландії українські біженці почали отримувати повідомлення про екстрадицію

Українські біженці в Ірландії. Фото: Politico

В Ірландії українські біженці почали отримувати фейкові листи про екстрадицію в Україну для служби в Збройних силах. Надсилали їх нібито від Міністерства юстиції.

У відомстві заявили, що не мають стосунку до таких листів та попереджають про шахрайство, повідомляє The Irish Times.

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Деякі українці отримали листи від 7 вересня, у яких йдеться, що Міністерство юстиції нібито отримало запит від уряду України про екстрадицію особи "у зв'язку з тим, що чоловік підходить на військову службу в Україні та не виконав свого законного зобов’язання служити в Збройних силах".

У листах одержувачу приписують з’явитися до Високого суду у жовтні для "слухання щодо запиту про екстрадицію". Зазначається, якщо людина не з'явиться, "може бути виданий ордер на арешт і можуть утримувати під вартою до завершення процедури екстрадиції".

У Міністерстві юстиції заперечують причетність до такої розсилки та спростовують інформацію.

"Шахрайство — поширене явище. Деякі з найпоширеніших типів шахрайства містять використання підроблених електронних листів, дзвінків або текстових повідомлень, виданих за справжні компанії та організації. Якщо хтось не впевнений в автентичності будь-якої кореспонденції, яка нібито походить від Міністерства юстиції, можна зв’язатися за номером 1800-221227", — зазначили у Міністерстві.

Раніше ми повідомляли, що у готелі Ко-Майо (Ірландія) група українських біженців висловила протест у зв'язку з рішенням уряду зобов'язати їх оплачувати своє харчування. За новими правилами, дорослі мають вносити 10 євро на день, а діти — 5 євро.

Нагадуємо, що Ірландія готова заплатити 90 тисяч доларів за переїзд на острів. Уряд країни прагне збільшити населення віддалених територій.