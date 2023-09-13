В Ирландии украинские беженцы начали получать сообщения об экстрадиции

Украинские беженцы в Ирландии Фото: Politico

В Ирландии украинские беженцы начали получать фейковые письма об экстрадиции в Украину для службы Вооруженных сил. Отправляли их якобы от Министерства юстиции.

В ведомстве заявили, что не имеют отношения к таким письмам и предупреждают о мошенничестве, сообщает The Irish Times.

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Некоторые украинцы получили письма от 7 сентября, в которых говорится, что Министерство юстиции якобы получило запрос от правительства Украины об экстрадиции лица "в связи с тем, что мужчина подходит на военную службу в Украине и не выполнил своего законного обязательства служить в Вооруженных силах" .

В письмах получателю приписывают явиться в Высокий суд в октябре для "слушания по запросу об экстрадиции". Отмечается, если человек не появится, "может быть выдан ордер на арест и могут содержать под стражей до завершения процедуры экстрадиции".

В Министерстве юстиции отрицают причастность к такой рассылке и опровергают информацию.

"Мошенничество — распространенное явление. Некоторые из самых распространенных типов мошенничества включают в себя использование поддельных электронных писем, звонков или текстовых сообщений, представленных как настоящие компании и организации. Если кто-то не уверен в подлинности какой-либо корреспонденции, которая якобы происходит от Министерства юстиции, можно связаться по номеру 1800-221227", — отметили в Министерстве.

Ранее мы сообщали, что в гостинице Ко Майо (Ирландия) группа украинских беженцев выразила протест в связи с решением правительства обязать их оплачивать свое питание. По новым правилам, взрослые должны вносить 10 евро в день, а дети — 5 евро.

Напомним, что Ирландия готова заплатить 90 тысяч долларов за переезд на остров. Правительство страны стремится увеличить население отдаленных территорий.