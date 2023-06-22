До Італії за безцінь: як зекономити на поїздці

Подорож по Італії. Колізей. Фото: Google

Італія завжди вважалася однією з кращих країн для туристів. Адже країна поєднує в собі всі можливі види відпочинку. Але за все це треба платити. Тому відпочинок може влетіти у чималеньку суму.

Як зекономити на відпочинку у дорогій країні, поради збирало видання "Обозреватель".

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Оглядачі видання підрахували, що один день відпочинку в Італії коштуватиме в середньому від 50 до 130 євро. Звичайно, витрати можуть бути і більшими. Тому варто прорахувати, на чому можна заощадити.

Лоукости або наземний транспорт

До Італії можна приїхати наземним транспортом, наприклад: власним автомобілем, автобусом чи потягом. Це зекономить від 20% бюджету.

Подорож у міжсезоння

Експерти радять спланувати свою відпустку на травень або вересень-жовтень.

"Ці місяці порадують вас комфортною погодою та значним зменшенням кількості людей на вулицях. Окрім того ви побачите нижчі ціни на проживання та харчування і гарні знижки на квитки в різнопланові арт-простори", — пишуть оглядачі.

Ватикан, Італія. Фото: Google

Громадський транспорт

Для пересування між різними населеними пунктами ви можете обрати автобус або потяг. Перший варіант менш комфортний, але досить бюджетний.

Венеція, Італія. Фото: Google

Комплексні обіди

Італійці, зазвичай, обідають о 13 годині. Місцеві ресторани в цей час пропонують великі комплексні обіди за помірною ціною – до 15 євро. За ці гроші можна отримати класичну пасту, першу страву, воду та келих вина.

Водопровідна вода

В Італії дуже висока якість водопровідної води. Тож, щоб зекономити ще кілька євро, можна взяти багаторазову пляшку. Поповнити запаси можна біля будь-якого фонтану.

Вид на океан, Італія. Фото: Google

Нагадаємо, на Одещині відкривають туристичні маршрути на річках та озерах.

Умови для відкриття туристичних маршрутів на річках та озерах були визначені командувачем Оперативного угруповання військ "Дунай" та начальником Одеської районної військової адміністрації. Йдеться про водойми Турунчук, Дністер та озеро Біле на території Одеського району.