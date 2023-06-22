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В Италию за бесценок: как сэкономить на поездке

22 июня 2023 03:56
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Италию за бесценок: как сэкономить на поездке
Путешествие по Италии. Колизей. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Италия всегда считалась одной из лучших стран для туристов. Ведь страна объединяет все возможные виды отдыха. Но за все это нужно платить. Поэтому отдых может влететь в копеечку. 

Как сэкономить на отдыхе в дорогой стране, советы собирало издание "Обозреватель".

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Обозреватели подсчитали, что один день отдыха в Италии будет стоить в среднем от 50 до 130 евро. Конечно, затраты могут быть и больше. Поэтому следует просчитать, на чем можно сэкономить.

Лоукости или наземный транспорт

В Италию можно приехать наземным транспортом, например: собственным автомобилем, автобусом или поездом. Это сэкономит от 20% бюджета.

Путешествие в межсезонье

Эксперты советуют спланировать свой отпуск на май или сентябрь-октябрь.

"Эти месяцы порадуют вас комфортной погодой и значительным уменьшением количества людей на улицах. Кроме того, вы увидите более низкие цены на проживание и питание и хорошие скидки на билеты в разноплановые арт-пространства", — пишут обозреватели.

Ватикан, Италия. Фото: Google

Общественный транспорт

Для передвижения между разными населенными пунктами можно выбрать автобус или поезд. Первый вариант менее удобен, но достаточно бюджетен.

Венеция, Италия. Фото: Google

Комплексные обеды

Итальянцы обычно обедают в 13 часов. Местные рестораны в настоящее время предлагают большие комплексные обеды по умеренной цене — до 15 евро. За эти деньги можно получить классическую пасту, первое блюдо, воду и бокал вина.

Водопроводная вода

В Италии очень высокое качество водопроводной воды. Чтобы сэкономить еще несколько евро, можно взять многоразовую бутылку. Пополнить запасы можно у любого фонтана.

Вид на океан, Италия. Фото: Google

Напомним, в Одесской области открывают туристические маршруты на реках и озерах.

Условия для открытия туристических маршруты на реках и озерах были определены командующим Оперативной группировкой войск "Дунай" и начальником Одесской районной военной администрации. Речь идет о водоемах Турунчук, Днестр и озере Белое на территории Одесского района.

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