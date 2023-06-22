В Италию за бесценок: как сэкономить на поездке

Путешествие по Италии. Колизей. Фото: Google

Италия всегда считалась одной из лучших стран для туристов. Ведь страна объединяет все возможные виды отдыха. Но за все это нужно платить. Поэтому отдых может влететь в копеечку.

Как сэкономить на отдыхе в дорогой стране, советы собирало издание "Обозреватель".

Читайте также:

Лайфхаки для туристов в Италии.

Обозреватели подсчитали, что один день отдыха в Италии будет стоить в среднем от 50 до 130 евро. Конечно, затраты могут быть и больше. Поэтому следует просчитать, на чем можно сэкономить.

Лоукости или наземный транспорт

В Италию можно приехать наземным транспортом, например: собственным автомобилем, автобусом или поездом. Это сэкономит от 20% бюджета.

Путешествие в межсезонье

Эксперты советуют спланировать свой отпуск на май или сентябрь-октябрь.

"Эти месяцы порадуют вас комфортной погодой и значительным уменьшением количества людей на улицах. Кроме того, вы увидите более низкие цены на проживание и питание и хорошие скидки на билеты в разноплановые арт-пространства", — пишут обозреватели.

Ватикан, Италия. Фото: Google

Общественный транспорт

Для передвижения между разными населенными пунктами можно выбрать автобус или поезд. Первый вариант менее удобен, но достаточно бюджетен.

Венеция, Италия. Фото: Google

Комплексные обеды

Итальянцы обычно обедают в 13 часов. Местные рестораны в настоящее время предлагают большие комплексные обеды по умеренной цене — до 15 евро. За эти деньги можно получить классическую пасту, первое блюдо, воду и бокал вина.

Водопроводная вода

В Италии очень высокое качество водопроводной воды. Чтобы сэкономить еще несколько евро, можно взять многоразовую бутылку. Пополнить запасы можно у любого фонтана.

Вид на океан, Италия. Фото: Google

Напомним, в Одесской области открывают туристические маршруты на реках и озерах.

Условия для открытия туристических маршруты на реках и озерах были определены командующим Оперативной группировкой войск "Дунай" и начальником Одесской районной военной администрации. Речь идет о водоемах Турунчук, Днестр и озере Белое на территории Одесского района.