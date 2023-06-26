Ірландія готова заплатити 90 тисяч доларів людям, які житимуть на острові

Острів у Ірландії. Фото: google.com

Ірландія готова заплатити 90 тисяч доларів за переїзд на острів. Уряд країни прагне збільшити населення віддалених територій.

Про це повідомляє CNN.

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Виплата за переїзд на острів Ірландії

Ірландія оголосила про програму відродження понад 20 ідилічних островів, які розташовані біля її західного узбережжя, зокрема Ініс Мор.

Уряд запропонує людям 90 тисяч доларів за переїзд на острів. Вони повинні відремонтувати порожні або занедбані будинки, а потім жити в них. Наразі офіцери з питань порожніх будинків тепер займаються пошуком відповідної нерухомості.

"Потенційні мешканці острова повинні знати, що, хоча в Ірландії немає обмежень щодо того, хто може купувати нерухомість, володіння житлом не гарантує вам права на проживання в ньому", — йдеться у повідомленні.

Заявки на участь у програмі будуть доступні з 1 липня. Детальнішу інформацію можна знайти на урядовому сайті Our Living Islands.

Нагадаємо, захоплююче місто Мантуя в Італії, відоме своїми артсценами та історичними пам'ятниками, готове додатково платити, щоб залучити нових мешканців. Місто, розташоване у регіоні Ломбардія, має намір виділити молоді до 150 євро на місяць на оплату оренди, якщо вони переїдуть сюди.

Також ми писали, що в Україні минулого року середні витрати на туристичні подорожі громадян зросли. Показник збільшився на 100 доларів порівняно з 2021-м.