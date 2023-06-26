Ирландия готова заплатить 90 тысяч долларов людям, которые будут жить на острове
Ирландия готова заплатить 90 тысяч долларов за переезд на остров. Правительство страны стремится увеличить население отдаленных территорий.
Об этом сообщает CNN.
Выплата за переезд на остров Ирландии
Ирландия объявила о программе возрождения более 20 идиллических островов, расположенных у ее западного побережья, в частности Инис Мор.
Правительство предложит людям 90 тысяч долларов за переезд на остров. Они должны отремонтировать пустые или заброшенные дома, а затем жить в них. Сейчас офицеры по вопросам пустых домов занимаются поиском недвижимости.
"Потенциальные жители острова должны знать, что, хотя в Ирландии нет ограничений по поводу того, кто может покупать недвижимость, владение жильем не гарантирует вам права на проживание в нем", — говорится в сообщении.
Заявки на участие в программе будут доступны с 1 июля. Более подробную информацию можно найти на правительственном сайте Our Living Islands.
Напомним, восхитительный город Мантуя в Италии, известный своими арт-сценами и историческими памятниками, готов дополнительно платить, чтобы привлечь новых жителей. Город, расположенный в регионе Ломбардия, намерен выделить молодежи до 150 евро в месяц на оплату аренды, если они переедут сюда.
Также мы писали, что в Украине в прошлом году средние расходы на путешествия граждан выросли. Показатель увеличился на 100 долларов по сравнению с 2021 годом.