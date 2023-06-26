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Ирландия готова заплатить 90 тысяч долларов людям, которые будут жить на острове

26 июня 2023 09:39
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Ирландия готова заплатить 90 тысяч долларов людям, которые будут жить на острове
Остров в Ирландии. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Ирландия готова заплатить 90 тысяч долларов за переезд на остров. Правительство страны стремится увеличить население отдаленных территорий.

Об этом сообщает CNN.

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Выплата за переезд на остров Ирландии

Ирландия объявила о программе возрождения более 20 идиллических островов, расположенных у ее западного побережья, в частности Инис Мор.

Правительство предложит людям 90 тысяч долларов за переезд на остров. Они должны отремонтировать пустые или заброшенные дома, а затем жить в них. Сейчас офицеры по вопросам пустых домов занимаются поиском недвижимости.

"Потенциальные жители острова должны знать, что, хотя в Ирландии нет ограничений по поводу того, кто может покупать недвижимость, владение жильем не гарантирует вам права на проживание в нем", — говорится в сообщении.

Заявки на участие в программе будут доступны с 1 июля. Более подробную информацию можно найти на правительственном сайте Our Living Islands.

Напомним, восхитительный город Мантуя в Италии, известный своими арт-сценами и историческими памятниками, готов дополнительно платить, чтобы привлечь новых жителей. Город, расположенный в регионе Ломбардия, намерен выделить молодежи до 150 евро в месяц на оплату аренды, если они переедут сюда.

Также мы писали, что в Украине в прошлом году средние расходы на путешествия граждан выросли. Показатель увеличился на 100 долларов по сравнению с 2021 годом.

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