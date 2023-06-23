Італія готова доплачувати новим мешканцям унікального міста

Місто Мантуя в Італії. Фото: google

Захоплююче італійське місто Мантуя в Італії , відоме своїми арт-сценами та історичними пам'ятниками, готове додатково платити, щоб залучити нових мешканців. Місто, розташоване у регіоні Ломбардія, має намір виділити молоді до 150 євро на місяць на оплату оренди, якщо вони переїдуть сюди.

Про це повідомляє Euronews.

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У контексті старіння населення Італії, прагнення збільшити чисельність працюючого населення, здатного генерувати доходи та вносити податки, є ключовим мотивом цієї програми. Це один із методів боротьби з проблемою старіння населення.

Влада Мантуї планує прийняти близько 100 заявок на гранти щорічно, із загальним бюджетом ініціативи 400 000 євро. Половину цих коштів буде розподілено цього року, а залишок у 2024 році. Допомога, що становить 150 євро на місяць, буде виділена для оплати житла тим, хто переїде до Мантуї.

Програма відкрита як для індивідуальних дослідників, так і для сімей. Мер Мантуї заявляє, що найближчим часом у місті очікується велика кількість вакансій, особливо у секторі логістики. Великі компанії також активно шукають молодих працівників.

Заяви щодо участі у програмі приймаються до кінця літнього періоду.

Нагадаємо, що Італія завжди вважалася однією з найкращих країн для туристів. Адже країна поєднує всі можливі види відпочинку. Але за все це треба платити. Тому відпочинок може влетіти в копійчину.

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