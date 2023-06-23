Италия готова доплачивать новым жителям уникального города

Город Мантуя в Италии. Фото: google

Привлекательный город Мантуя в Италии, известный своими арт-сценами и историческими памятниками, готов дополнительно платить, чтобы привлечь новых жителей. Город, расположенный в регионе Ломбардия, намерен выделить молодежи до 150 евро в месяц на оплату аренды, если они переедут сюда.

Об этом сообщает Euronews.

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В контексте старения населения Италии стремление увеличить численность работающего населения, способного генерировать доходы и вносить налоги, является ключевым мотивом этой программы. Это один из методов борьбы с проблемой старения населения.

Власти Мантуи планируют принять около 100 заявок на гранты ежегодно, с общим бюджетом инициативы 400 000 евро. Половина этих средств будет распределена в текущем году, а остаток — в 2024 году. Помощь, составляющая 150 евро в месяц, будет выделена для оплаты жилья тем, кто переедет в Мантую.

Программа открыта для как индивидуальных исследователей, так и для семей. Мэр Мантуи заявляет, что в ближайшее время в городе ожидается большое количество вакансий, особенно в секторе логистики. Крупные компании также активно ищут молодых сотрудников.

Заявления на участие в программе принимаются до конца летнего периода.

Напомним, что Италия всегда считалась одной из лучших стран для туристов. Ведь страна объединяет все возможные виды отдыха. Но за все это нужно платить. Поэтому отдых может влететь в копеечку.

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