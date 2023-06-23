Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Путешествия arrow Италия готова доплачивать новым жителям уникального города arrow

Италия готова доплачивать новым жителям уникального города

23 июня 2023 13:03
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Италия готова доплачивать новым жителям уникального города
Город Мантуя в Италии. Фото: google
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Привлекательный город Мантуя в Италии, известный своими арт-сценами и историческими памятниками, готов дополнительно платить, чтобы привлечь новых жителей. Город, расположенный в регионе Ломбардия, намерен выделить молодежи до 150 евро в месяц на оплату аренды, если они переедут сюда.

Об этом сообщает Euronews.

Читайте также:

Италия готова доплачивать новым жителям Мантуи

В контексте старения населения Италии стремление увеличить численность работающего населения, способного генерировать доходы и вносить налоги, является ключевым мотивом этой программы. Это один из методов борьбы с проблемой старения населения.

Власти Мантуи планируют принять около 100 заявок на гранты ежегодно, с общим бюджетом инициативы 400 000 евро. Половина этих средств будет распределена в текущем году, а остаток — в 2024 году. Помощь, составляющая 150 евро в месяц, будет выделена для оплаты жилья тем, кто переедет в Мантую.

Программа открыта для как индивидуальных исследователей, так и для семей. Мэр Мантуи заявляет, что в ближайшее время в городе ожидается большое количество вакансий, особенно в секторе логистики. Крупные компании также активно ищут молодых сотрудников.

Заявления на участие в программе принимаются до конца летнего периода.

Напомним, что Италия всегда считалась одной из лучших стран для туристов. Ведь страна объединяет все возможные виды отдыха. Но за все это нужно платить. Поэтому отдых может влететь в копеечку. 

Также мы писали, что в Италии изменились правила для украинских водителей. За невыполнение требований будет грозить наказание.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас