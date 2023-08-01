Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Подорожі arrow В які країни ЄС українцям знадобиться електронний дозвіл на в'їзд arrow

В які країни ЄС українцям знадобиться електронний дозвіл на в'їзд

1 серпня 2023 20:36
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В які країни ЄС українцям знадобиться електронний дозвіл на в'їзд
Перетин кордону. Фото: ДПСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

З 2024 року Європейський Союз посилює правила в'їзду для громадян країн з безвізом. Їм доведеться отримувати спеціальний електронний дозвіл (ETIAS).

Про це повідомляють на офіційному сайті ЄС. 

Читайте також:

В'їзд до ЄС

Дозвіл почнуть просити відразу 30 європейських держав. ETIAS буде діяти три роки, однак навіть його наявність не гарантуватиме право в'їзду. 

Отримати дозвіл потрібно не пізніше, ніж за 96 годин до перетину кордону з ЄС. За подачу заявки доведеться платити 7 євро.

На карті можна побачити, які країни вимагатимуть дозвіл ETIAS. Вони позначені синім кольором.

null
Країни, які вимагатимуть дозвіл на в'їзд. Фото: travel-europe

Нагадаємо, починаючи з 2024 року в'їзд до країн Європейського Союзу стане платним. Окрім безвізу, українці та громадяни інших країн повинні мати дозвіл на подорожі та сплатити збір на в'їзд. 

Також ми писали, що 28 липня, на засіданні уряду підтримали рішення розширити дію е-черги для перетину кордону. Відтак, з 1 серпня е-черга запрацює для легкових авто й автобусів, які здійснюють пасажирські перевезення. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

None

"Це кров і піт": Ігнат про успішну роботу ППО і не тільки у великому інтервʼю

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

09:05 У банках стрімко дорожчає долар: курс 29 липня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз