В які країни ЄС українцям знадобиться електронний дозвіл на в'їзд

Перетин кордону. Фото: ДПСУ

З 2024 року Європейський Союз посилює правила в'їзду для громадян країн з безвізом. Їм доведеться отримувати спеціальний електронний дозвіл (ETIAS).

Про це повідомляють на офіційному сайті ЄС.

Читайте також:

В'їзд до ЄС

Дозвіл почнуть просити відразу 30 європейських держав. ETIAS буде діяти три роки, однак навіть його наявність не гарантуватиме право в'їзду.

Отримати дозвіл потрібно не пізніше, ніж за 96 годин до перетину кордону з ЄС. За подачу заявки доведеться платити 7 євро.

На карті можна побачити, які країни вимагатимуть дозвіл ETIAS. Вони позначені синім кольором.

Країни, які вимагатимуть дозвіл на в'їзд. Фото: travel-europe

Нагадаємо, починаючи з 2024 року в'їзд до країн Європейського Союзу стане платним. Окрім безвізу, українці та громадяни інших країн повинні мати дозвіл на подорожі та сплатити збір на в'їзд.

Також ми писали, що 28 липня, на засіданні уряду підтримали рішення розширити дію е-черги для перетину кордону. Відтак, з 1 серпня е-черга запрацює для легкових авто й автобусів, які здійснюють пасажирські перевезення.