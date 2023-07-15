Система "Шлях": у Мінінфраструктури розробили критерії для виїзду за кордон

Виїзд за кордон. Ілюстративне фото: Суспільне Львів

У Міністерстві інфраструктури України розробили критерії для виїзду за кордон, використовуючи систему "Шлях". Її було створено ще до початку повномасштабної війни.

Про це "Українському радіо" повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

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Відомо, що до великої війни з РФ завдяки системі "Шлях" дозволялось виїжджати за кордон ліцензованим вантажним і пасажирським перевізникам. Проте вже пізніше до цього переліку додали волонтерів, які займаються перевезенням гуманітарної допомоги із-за кордону для ЗСУ.

"Для цього були внесені зміни в законодавство, які дозволили обласним військовим адміністраціям та Міністерству інфраструктури вносити в систему осіб, які мали би виїжджати за гуманітарною допомогою", — зазначив заступник міністра.

Використання ухилянтами

Проте таку систему почали використовувати ті, хто хотів уникнути мобілізації. Відомо, що таким шляхом скористалося майже 19 тисяч чоловіків, які є зобов'язаними.

"Ця система на сьогодні працює недосконало і потребує змін, над якими ми зараз й працюємо... Зараз у законодавстві, на жаль, немає будь-яких критеріїв, які б говорили, яким чином відмовляти тому чи іншому волонтерові в поїздці. Якщо написана заява, що ми благодійна організація і просимо випустити таких-то людей, які їдуть за гуманітарною допомогою для такого органу влади чи військової частини, це формально дозволяє включити особу в "Шлях". Жодних критеріїв на перевірки поки що немає", — запевнив він.

За словами посадовця, у Мінінфраструктури не приймають заяви фізичних осіб, а лише від благодійних фондів, які мають досвід роботи.

На його думку, якщо не вносити системні зміни у законодавство, то ця проблема не вирішиться так просто, проте у міністерстві вже розробили проєкт змін до постанови з чіткими критеріями для виїзду. Крім того, його вже передали до Кабінету Міністрів.

Нагадаємо, в Україні після скандалу із одеським військкомом замінили понад 20 керівників ТЦК. Також до кінця року має пройти масштабна звірка електронного реєстру військовозобов’язаних.