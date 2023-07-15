Система "Шлях": в Мининфраструктуры разработали критерии для выезда за границу

Выезд за границу. Иллюстративное фото: Общественное Львов

В Министерстве инфраструктуры Украины разработали критерии для выезда за границу, используя систему "Шлях". Она была создана еще до начала полномасштабной войны.

Об этом "Украинскому радио" сообщил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач.

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Известно, что до войны с РФ благодаря системе "Шлях" разрешалось выезжать за границу лицензированным грузовым и пассажирским перевозчикам. Однако уже позже в этот список добавили волонтеров, которые занимаются перевозкой гуманитарной помощи из-за границы для ВСУ.

"Для этого были внесены изменения в законодательство, которые позволили областным военным администрациям и Министерству инфраструктуры вносить в систему лиц, которые должны выезжать за гуманитарной помощью", — отметил замминистра.

Использование уклоняющимися

Однако такую систему стали использовать те, кто хотел избежать мобилизации. Известно, что таким путем воспользовалось почти 19 тысяч человек, которые обязаны.

"Эта система на сегодняшний день работает несовершенно и требует изменений, над которыми мы сейчас и работаем... Сейчас в законодательстве, к сожалению, нет каких-либо критериев, которые бы говорили, каким образом отказывать тому или иному волонтеру в поездке. Если написано заявление , что мы благотворительная организация и просим выпустить таких людей, которые едут за гуманитарной помощью для такого органа власти или воинской части, это формально позволяет включить личность в "Шлях". Никаких критериев на проверки пока нет", — заверил он.

По словам чиновника, в Мининфраструктуры не принимают заявления физических лиц, а только от благотворительных фондов, имеющих опыт работы.

По его мнению, если не вносить системные изменения в законодательство, эта проблема не решится так просто, однако в министерстве уже разработали проект изменений в постановление с четкими критериями для выезда. Кроме того, его уже передали в Кабинет Министров.

Напомним, в Украине после скандала с одесским военкомом заменили более 20-ти руководителей ТЦК. Также до конца года должна пройти масштабная сверка электронного реестра военнообязанных.