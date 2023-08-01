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В какие страны ЕС украинцам понадобится электронное разрешение на въезд

1 августа 2023 20:36
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В какие страны ЕС украинцам понадобится электронное разрешение на въезд
Пересечение границы. Фото: ГПСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

С 2024 года Европейский Союз ужесточает правила въезда для граждан стран с безвизом. Им придется получать специальное электронное разрешение (ETIAS).

Об этом сообщают на официальном сайте ЕС.

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Разрешение начнут просить сразу 30 европейских государств. ETIAS будет действовать три года, однако даже его наличие не гарантирует право въезда.

Получить разрешение нужно не позднее чем за 96 часов до пересечения границы с ЕС. За подачу заявки придется платить 7 евро.

На карте можно увидеть, какие страны будут требовать разрешение ETIAS. Они обозначены синим цветом.

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Страны, которые будут требовать разрешение на въезд. Фото: travel-europe

Напомним, начиная с 2024 года, въезд в страны Европейского Союза станет платным. Кроме безвиза украинцы и граждане других стран должны иметь разрешение на путешествия и оплатить сбор на въезд.

Также мы писали, что 28 июля на заседании правительства поддержали решение расширить действие е-очереди для пересечения границы. Следовательно, с 1 августа е-очередь заработает для легковых автомобилей и автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки.

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