В'їзд до ЄС стане платним із 2024 року: скільки доведеться заплатити

Перетин кордону з ЄС. Фото: google

Починаючи з 2024 року в'їзд до країн Європейського Союзу стане платним. Окрім безвізу, українці та громадяни інших країн повинні мати дозвіл на подорожі та сплатити збір на в'їзд.

Про це повідомляють на офіційному сайті ЄС.

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Що потрібно мати для в'їзду до ЄС

Повідомляється, що з наступного року громадяни, в яких діє безвізовий режим з ЄС, повинні мати дозвіл та сплатити збір на в'їзд. Дані правила діють за програмою ETIAS (Системою авторизації в'їзду до Європи).

На сайті ЄС підкреслюють, що дозвіл — це обов'язкова умова для громадян, що мають безвіз. Він прив'язаний до паспорта та чинний до трьох років або до закінчення терміну дії документа.

Однак, отримавши новий паспорт, громадян має отримати й новий дозвіл на подорож ETIAS.

Скільки доведеться заплатити

Для того, щоб оформити дозвіл, потрібно заплатити 7 євро з однієї людини. Важливо, що отримати його потрібно не пізніше, ніж за 96 годин до запланованого перетину кордону з ЄС.

Коли потрібен дозвіл ETIAS

Дозвіл ETIAS потрібно оформлювати у випадку короткострокових подорожей. Це, як правило, до 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду.

Якщо особа має візу, чи карту резидента, жодних додаткових дозволів оформлювати не треба.

Нагадаємо, що 28 липня, на засіданні уряду підтримали рішення розширити дію е-черги для перетину кордону. Відтак, з 1 серпня е-черга запрацює для легкових авто й автобусів, які здійснюють пасажирські перевезення.