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Въезд в ЕС станет платным: что нужно иметь и сколько придется заплатить

30 июля 2023 18:12
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Въезд в ЕС станет платным с 2024 года: сколько придется заплатить
Пересечение границы с ЕС. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Начиная с 2024 года, въезд в страны Европейского Союза станет платным. Кроме безвиза украинцы и граждане других стран должны иметь разрешение на путешествия и оплатить сбор на въезд.

Об этом сообщают на официальном сайте ЕС.

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Что нужно иметь для въезда в ЕС

Сообщается, что со следующего года граждане, у которых действует безвизовый режим с ЕС, должны иметь разрешение и оплатить сбор на въезд. Данные правила действуют по программе ETIAS (Система авторизации въезда в Европу).

На сайте ЕС подчеркивают, что разрешение — это обязательное условие для безвизовых граждан. Он привязан к паспорту и действует до трех лет или до истечения срока действия документа.

Однако, получив новый паспорт, граждане должны получить и новое разрешение на путешествие ETIAS.

Сколько придется заплатить

Для того чтобы оформить разрешение, нужно заплатить 7 евро с одного человека. Важно, что получить его нужно не позднее чем за 96 часов до запланированного пересечения границы с ЕС.

Когда требуется разрешение ETIAS

Разрешение ETIAS следует оформлять в случае краткосрочных путешествий. Это, как правило, до 90 дней в течение любого 180-дневного периода.

Если лицо имеет визу или карту резидента, никаких дополнительных разрешений оформлять не нужно.

Напомним, что 28 июля на заседании правительства поддержали решение расширить действие е-очереди для пересечения границы. Следовательно, с 1 августа е-очередь заработает для легковых автомобилей и автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки.

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