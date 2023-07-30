Въезд в ЕС станет платным с 2024 года: сколько придется заплатить

Въезд в ЕС станет платным: что нужно иметь и сколько придется заплатить
Начиная с 2024 года, въезд в страны Европейского Союза станет платным. Кроме безвиза украинцы и граждане других стран должны иметь разрешение на путешествия и оплатить сбор на въезд.
Об этом сообщают на официальном сайте ЕС.
Что нужно иметь для въезда в ЕС
Сообщается, что со следующего года граждане, у которых действует безвизовый режим с ЕС, должны иметь разрешение и оплатить сбор на въезд. Данные правила действуют по программе ETIAS (Система авторизации въезда в Европу).
На сайте ЕС подчеркивают, что разрешение — это обязательное условие для безвизовых граждан. Он привязан к паспорту и действует до трех лет или до истечения срока действия документа.
Однако, получив новый паспорт, граждане должны получить и новое разрешение на путешествие ETIAS.
Сколько придется заплатить
Для того чтобы оформить разрешение, нужно заплатить 7 евро с одного человека. Важно, что получить его нужно не позднее чем за 96 часов до запланированного пересечения границы с ЕС.
Когда требуется разрешение ETIAS
Разрешение ETIAS следует оформлять в случае краткосрочных путешествий. Это, как правило, до 90 дней в течение любого 180-дневного периода.
Если лицо имеет визу или карту резидента, никаких дополнительных разрешений оформлять не нужно.
Напомним, что 28 июля на заседании правительства поддержали решение расширить действие е-очереди для пересечения границы. Следовательно, с 1 августа е-очередь заработает для легковых автомобилей и автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки.