Українці можуть придбати авіаквитки з 95% знижкою: що відомо

Люди в аеропорту. Фото: Finnair

Українці можуть придбати авіаквитки з 95% знижкою. Вона діятиме для громадян, які летять у Фінляндію. Знижка буде доступна до кінця вересня 2023 року.

Про це повідомляє Avianews.

Читайте також:

Знижка на авіаквитки для українців

Найбільша фінська авіакомпанія дозволяє українським біженцям придбати квитки до міста Гельсінкі зі знижкою 95%. Виліт за цією пропозицією передбачений із аеропортів Варшави, Кракова, Будапешта та Праги.

Загальна вартість квитка із урахуванням багажу за такою знижкою — у межах 20 євро.

Ціна авіаквитків Finnair для українців. Фото: скриншот

Для бронювання квитка зі знижкою на сайті авіакомпанії потрібно обрати пункт Use a discount code та вести в поле промокод UKRAINE95.

Нагадаємо, відомо, що з початку повномасштабного вторгнення українське небо закрили для цивільних літаків. Однак, відновлення пасажирських авіаперевезень можливе за двох умов.

Також ми писали, що турецька авіакомпанія Corendon Airlines відкрила зони тільки для дорослих, де не буде дітей. Вони запрацюють на рейсі між Амстердамом та карибським островом Кюрасао.