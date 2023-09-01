Украинцы могут приобрести авиабилеты с 95% скидкой: что известно

Люди в аэропорту. Фото: Finnair

Украинцы могут приобрести авиабилеты с 95% скидкой. Она будет действовать для граждан, летящих в Финляндию. Скидка будет доступна до конца сентября 2023 года.

Об этом сообщает Avianews.

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Крупнейшая финская авиакомпания позволяет украинским беженцам приобрести билеты в Хельсинки со скидкой 95%. Вылет по предложению предусмотрен из аэропортов Варшавы, Кракова, Будапешта и Праги.

Общая стоимость билета с учетом багажа по такой скидке — в пределах 20 евро.

Цена авиабилетов Finnair для украинцев. Фото: скриншот

Для бронирования билета со скидкой на сайте авиакомпании нужно выбрать пункт Use a discount code и вести в поле промокод UKRAINE95.

Напомним, известно, что с начала полномасштабного вторжения украинское небо было закрыто для гражданских самолетов. Однако возобновление пассажирских авиаперевозок возможно при двух условиях.

Также мы писали, что турецкая авиакомпания Corendon Airlines открыла зоны только для взрослых, где детей не будет. Они заработают на рейсе между Амстердамом и карибским островом Кюрасао.