Український лоукостер SkyUp отримав ліцензію на польоти у США

Один з літаків авіапарку SkyUP. Фото: SkyUP

Український авіаперевізник SkyUp Airlines отримав ліцензію на польоти до США. Тепер лоукостер має сертифікат іноземного авіаперевізника FAR129, який дозволить перетинати американський повітряний простір.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Читайте також:

Пролітаючи над американською землею

Наразі дозвіл отримали чотири пасажирські лайнери Boeing 737 — 800. За словами гендиректора авіаліній Дмитра Сєроухова, це був черговий етап для розвитку українського бренду у світі, який компанія успішно здолала.

"Від імені компанії висловлюю щиру вдячність компетентним державним структурам США за довіру і надану можливість працювати в Сполучених Штатах", - заявив він.

Зазначається, що SkyUp отримав дозвіл на здійснення господарської діяльності як авіаперевізника на території США — DOT approval, схвалення, що літаки забезпечені усіма вимогами, необхідними для безпечних перельотів "з" та "до" США — TSA approval, а також дозвіл від Мінтранспорту США на здійснення польотів — специфікація оперування Part129 (FAA approval).

Також повідомляється, що далі SkyUP планують розвивати ACMI — послуги та організацію чартерних рейсів на американському ринку.

Нагадаємо, що раніше у SkyUP прокоментували умови відновлення польотів до України. Також про свою готовність розпочати авіаперевезення з Ужгорода висловила авіакомпанія Air Ocean.