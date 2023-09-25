Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Подорожі arrow Український лоукостер SkyUp отримав ліцензію на польоти у США arrow

Український лоукостер SkyUp отримав ліцензію на польоти у США

25 вересня 2023 23:31
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Український лоукостер SkyUp отримав ліцензію на польоти у США
Один з літаків авіапарку SkyUP. Фото: SkyUP
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Український авіаперевізник SkyUp Airlines отримав ліцензію на польоти до США. Тепер лоукостер має сертифікат іноземного авіаперевізника FAR129, який дозволить перетинати американський повітряний простір.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Читайте також:

Пролітаючи над американською землею

Наразі  дозвіл отримали чотири пасажирські лайнери Boeing 737 — 800. За словами гендиректора авіаліній Дмитра Сєроухова, це був черговий етап для розвитку українського бренду у світі, який компанія успішно здолала. 

"Від імені компанії висловлюю щиру вдячність компетентним державним структурам США за довіру і надану можливість працювати в Сполучених Штатах", - заявив він.

Зазначається, що SkyUp отримав дозвіл на здійснення господарської діяльності як авіаперевізника на території США — DOT approval, схвалення, що літаки забезпечені усіма вимогами, необхідними для безпечних перельотів "з" та "до" США — TSA approval, а також дозвіл від Мінтранспорту США на здійснення польотів — специфікація оперування Part129 (FAA approval).

Також повідомляється, що далі SkyUP планують розвивати ACMI — послуги та організацію чартерних рейсів на американському ринку.

Нагадаємо, що раніше у SkyUP прокоментували умови відновлення польотів до України. Також про свою готовність розпочати авіаперевезення з Ужгорода висловила авіакомпанія Air Ocean.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

None

Нагорода від президента: Зеленський у США відзначив волонтерів, лікарів і духовенство

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз