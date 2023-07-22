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Ryanair розглядає план відновлення польотів до України до кінця цього року

22 липня 2023 14:08
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Ryanair розглядає план відновлення польотів до України до кінця цього року
Літак авіакомпанії Ryanair. Фото: Ryanair
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Авіакомпанія Ryanair розглядає план відновлення польотів до України до кінця цього року. Це може відбутися за умови успішних переговорів щодо часткового відкриття повітряного простору в країні.

Про це розповів директор Ryanair Майкл О'Лірі для "Інтерфакс-Україна".

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"Розглядаємо два плани: один — коли війна закінчиться і все відкриється в один чи два дні. І другий, найбільш імовірний, згідно з яким ми можемо запланувати невелику кількість рейсів уже наприкінці цього року", — повідомив О'Лірі.

Він розповів, що Мінвідновлення працює над тим, щоб наприкінці 2023 року відновити декілька рейсів до України. 

"Я думаю, ми маємо бути оптимістами. Наразі міністерство працює над тим, щоб наприкінці цього року відновити деякі рейси до Києва та Львова. І якщо вони зможуть довести, що це безпечно, ми виконуватимемо ці рейси", — сказав директор Ryanair.

О'Лірі розповів про досвід Ізраїлю. Там літаки щодня сідають в Тель-Авіві, який розташований за 10 хвилин їзди від Західного берега, звідки запускають ракети. 

Він додав, що якщо Україна не зможе переконати Європейську агенцію авіаційної безпеки та страхові компанії, то відновлення польотів Ryanair неможливе.

Нагадаємо, 20 липня, з робочим візитом до Києва прибули керівники найбільшої європейської авіакомпанії Ryanair. Вони обговорять відновлення польотів з керівництвом міжнародного аеропорту "Бориспіль".

Також ми писали, що аеропорт "Львів" може частково запрацювати в межах гуманітарного коридору. Відкриття забезпечить Європейський Союз. 

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