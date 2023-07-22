Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Путешествия arrow Ryanair рассматривает план возобновления полетов в Украину до конца этого года arrow

Ryanair рассматривает план возобновления полетов в Украину до конца этого года

22 июля 2023 14:08
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Ryanair рассматривает план возобновления полетов в Украину до конца этого года
Самолет авиакомпании Ryanair. Фото: Ryanair
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Авиакомпания Ryanair рассматривает план возобновления полетов в Украину до конца этого года. Это может произойти при условии успешных переговоров относительно частичного открытия воздушного пространства в стране.

Об этом рассказал директор Ryanair Майкл О'Лири для "Интерфакс-Украина".

Читайте также:

Полеты в Украину

"Рассматриваем два плана: один — когда война закончится и все откроется в один или два дня. И второй, наиболее вероятный, согласно которому мы можем запланировать небольшое количество рейсов уже в конце этого года", — сообщил О'Лири.

Он рассказал, что Минвосстановление работает над тем, чтобы в конце 2023 года возобновить несколько рейсов в Украину.

"Я думаю, мы должны быть оптимистами. Сейчас министерство работает над тем, чтобы в конце этого года возобновить некоторые рейсы в Киев и Львов. И если они смогут доказать, что это безопасно, мы будем выполнять эти рейсы", — сказал директор Ryanair.

О'Лири рассказал об опыте Израиля. Там самолеты ежедневно садятся в Тель-Авиве, расположенном в 10 минутах езды от Западного берега, откуда запускают ракеты.

Он добавил, что если Украина не сможет убедить Европейское агентство авиационной безопасности и страховые компании, то возобновление полетов Ryanair невозможно.

Напомним, 20 июля, с рабочим визитом в Киев прибыли руководители крупнейшей европейской авиакомпании Ryanair. Они обсудят возобновление полетов с руководством международного аэропорта "Борисполь".

Также мы писали, что аэропорт Львов может частично заработать в рамках гуманитарного коридора. Открытие обеспечит Европейский союз.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

None

Из законопроекта Зеленского об английском языке изъяли скандальные нормы

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

09:31 Цыганков переедет в Англию: "Жироне" нужны деньги

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

Новость с видео

01:53 Вождение под хмельком: как автомобилиста могут развести на штраф

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз