Самолет авиакомпании Ryanair. Фото: Ryanair

Авиакомпания Ryanair рассматривает план возобновления полетов в Украину до конца этого года. Это может произойти при условии успешных переговоров относительно частичного открытия воздушного пространства в стране.

Об этом рассказал директор Ryanair Майкл О'Лири для "Интерфакс-Украина".

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"Рассматриваем два плана: один — когда война закончится и все откроется в один или два дня. И второй, наиболее вероятный, согласно которому мы можем запланировать небольшое количество рейсов уже в конце этого года", — сообщил О'Лири.

Он рассказал, что Минвосстановление работает над тем, чтобы в конце 2023 года возобновить несколько рейсов в Украину.

"Я думаю, мы должны быть оптимистами. Сейчас министерство работает над тем, чтобы в конце этого года возобновить некоторые рейсы в Киев и Львов. И если они смогут доказать, что это безопасно, мы будем выполнять эти рейсы", — сказал директор Ryanair.

О'Лири рассказал об опыте Израиля. Там самолеты ежедневно садятся в Тель-Авиве, расположенном в 10 минутах езды от Западного берега, откуда запускают ракеты.

Он добавил, что если Украина не сможет убедить Европейское агентство авиационной безопасности и страховые компании, то возобновление полетов Ryanair невозможно.

Напомним, 20 июля, с рабочим визитом в Киев прибыли руководители крупнейшей европейской авиакомпании Ryanair. Они обсудят возобновление полетов с руководством международного аэропорта "Борисполь".

Также мы писали, что аэропорт Львов может частично заработать в рамках гуманитарного коридора. Открытие обеспечит Европейский союз.