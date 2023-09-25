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Украинский лоукостер SkyUp получил лицензию на полёты в США

25 сентября 2023 23:31
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Украинский лоукостер SkyUp получил лицензию на полёты в США
Один из самолётов авиапарка SkyUP. Фото: SkyUP
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Украинский авиаперевозчик SkyUp Airlines получил лицензию на полёты в США. Теперь у лоукостера есть сертификат иностранного авиаперевозчика FAR129, который позволит пересекать американское воздушное пространство.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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В настоящее время разрешение получили четыре пассажирских лайнера Boeing 737-800. По словам гендиректора авиалиний Дмитрия Сероухова, это был очередной этап для развития украинского бренда в мире, который компания успешно предолела.

"От имени компании выражаю искреннюю благодарность компетентным государственным структурам США за доверие и предоставленную возможность работать в Соединенных Штатах", — заявил он.

Отмечается, что SkyUp получил разрешение на осуществление хозяйственной деятельности как авиаперевозчика на территории США — DOT approval, одобрение, что самолеты обеспечены всеми требованиями, необходимыми для безопасных перелетов "с" и "в" США — TSA approval, а также разрешение от Минтранспорта США на осуществление полетов — спецификация оперирования Part129 (FAA approval).

Также сообщается, что дальше SkyUP планируют развивать ACMI—услуги и организацию чартерных рейсов на американском рынке.

Напомним, что ранее в SkyUP прокомментировали условия возобновления полетов в Украину. Также о своей готовности начать авиаперевозки из Ужгорода выразила авиакомпания Air Ocean.

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