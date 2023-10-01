Для заощадження коштів: в які дні потрібно бронювати авіаквитки
Під час бронювання квитків на літак можна заощадити чималу суму грошей. Для цього потрібно обирати певні дні.
Про це повідомляє Expedia Air Travel Hacks Report.
Бронювання авіаквитків
Міжнародні авіаквитки краще за все бронювати за 60 днів для оптимальної доступності та економії (в середньому близько 10%). Минулого року найкращим часом для цього було за шість місяців до подорожі.
Наразі неділя залишається найдешевшим днем тижня для бронювання авіаквитків, а п'ятниця — найдорожчим. Загалом туристи можуть заощадити приблизно до 13%. Для того, щоб зекономити до 16%, потрібно планувати виліт на четвер та уникати подорожі у неділю.
До того ж виліт до 15:00 зведе до мінімуму вплив затримок та скасування. За інформацією Expedia Air Travel Hacks Report, ймовірність скасування рейсів, що вилітають після 15:00, за статистикою на 50% вище, ніж у попередніх.
Експерти радять бронювати внутрішні авіаквитки за 28 днів до вильоту. Таким чином туристи зможуть заощадити до 24%.
Нагадаємо, у компанії "Укрзалізниця" вирішили перевести всі групові замовлення в онлайн-формат. Йдеться про збір заявок на поїздки груп від десяти осіб.
Також ми писали, що відомо, що з початку повномасштабного вторгнення українське небо закрили для цивільних літаків. Однак відновлення пасажирських авіаперевезень можливе за двох умов.