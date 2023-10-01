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Для заощадження коштів: в які дні потрібно бронювати авіаквитки

1 жовтня 2023 19:59
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Для заощадження коштів: в які дні потрібно бронювати авіаквитки
Чоловік в аеропорту. Фото: Pixabay
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Під час бронювання квитків на літак можна заощадити чималу суму грошей. Для цього потрібно обирати певні дні.

Про це повідомляє Expedia Air Travel Hacks Report.

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Бронювання авіаквитків

Міжнародні авіаквитки краще за все бронювати за 60 днів для оптимальної доступності та економії (в середньому близько 10%). Минулого року найкращим часом для цього було за шість місяців до подорожі. 

Наразі неділя залишається найдешевшим днем тижня для бронювання авіаквитків, а п'ятниця — найдорожчим. Загалом туристи можуть заощадити приблизно до 13%. Для того, щоб зекономити до 16%, потрібно планувати виліт на четвер та уникати подорожі у неділю.

До того ж виліт до 15:00 зведе до мінімуму вплив затримок та скасування. За інформацією Expedia Air Travel Hacks Report, ймовірність скасування рейсів, що вилітають після 15:00, за статистикою на 50% вище, ніж у попередніх.

Експерти радять бронювати внутрішні авіаквитки за 28 днів до вильоту. Таким чином туристи зможуть заощадити до 24%. 

Нагадаємо, у компанії "Укрзалізниця" вирішили перевести всі групові замовлення в онлайн-формат. Йдеться про збір заявок на поїздки груп від десяти осіб.

Також ми писали, що відомо, що з початку повномасштабного вторгнення українське небо закрили для цивільних літаків. Однак відновлення пасажирських авіаперевезень можливе за двох умов. 

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