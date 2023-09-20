Тепер групові квитки на поїзди можна замовити онлайн: деталі

Каси Укрзалізниці. Ілюстративне фото:

В компанії "Укрзалізниця" вирішили перевести всі групові замовлення в онлайн-формат. Йдеться про збір заявок на поїздки груп від 10 осіб.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

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Як це працюватиме

Таким чином буде створено централізовану чергу заявок, завдяки якій пасажир буде мати чітке розуміння статусу свого замовлення. Тож йому не потрібно буде зайвий раз звертатися до фізичної каси.

Як оформлювали квитки раніше

"Раніше, щоб оформити групові квитки, треба було двічі звертатися до кас вокзалів: спочатку для ручного заповнення заяви й попереднього резервування, а потім щоб здійснити оплату послуги. Наразі оформити заявку й оплатити бронювання можна віддалено, а касу відвідати тільки на фінальному етапі отримання квитків", — йдеться у повідомленні.

Де замовити квитки

Замовити групові перевезення можна на сайті Укрзалізниці.

Проте для того, аби звикнути до переходу в онлайн, касири компанії впродовж двох тижнів ще будуть приймати заявки у деяких випадках та допомагати з переходом на сайт.

За детальнішою інформацією можна звернутися через:

застосунок,

чат-боти,

гарячу лінію 0 800 503 111,

email [email protected] .

Нагадаємо, стоп-кран у поїзді — це критично важливий пристрій, часто пофарбований в яскраво-червоний колір, призначений для екстреної зупинки. Більшість людей могли бачити його в українських електричках, але при цьому не кожен знає, що за його використання можуть оштрафувати.