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Теперь групповые билеты на поезда можно заказать онлайн: детали

20 сентября 2023 18:09
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Теперь групповые билеты на поезда можно заказать онлайн: детали
Кассы Укрзализныци. Иллюстративное фото:
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В компании "Укрзализныця" решили перевести все групповые заказы в онлайн формат. Речь идет о сборе заявок на поездки групп от 10 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

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Как это будет работать

Таким образом, будет создана централизованная очередь заявок, благодаря которой пассажир будет иметь четкое понимание статуса своего заказа. Поэтому ему не нужно будет лишний раз обращаться к физической кассе.

Как оформляли билеты раньше

"Раньше, чтобы оформить групповые билеты, нужно было дважды обращаться в кассы вокзалов: сначала для ручного заполнения заявления и предварительного резервирования, а затем чтобы осуществить оплату услуги. Теперь оформить заявку и оплатить бронирование можно удаленно, а кассу посетить только на финальном этапе получения билетов", — говорится в сообщении.

Где заказать билеты

Заказать групповые перевозки можно на сайте Укрзализныци.

Однако для того, чтобы привыкнуть к переходу в онлайн, кассиры компании в течении двух недель еще будут принимать заявки в некоторых случаях и помогать с переходом на сайт.

За более подробной информацией можно обратиться через:

  • приложение,
  • чат-боты,
  • горячую линию 0 800 503 111,
  • email [email protected].

Напомним, стоп-кран в поезде — это критически важное устройство, часто окрашенное в алый цвет, предназначенное для экстренной остановки. Большинство людей могли видеть его в украинских электричках, но при этом не каждый знает, что за его использование могут оштрафовать.

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