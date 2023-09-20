Теперь групповые билеты на поезда можно заказать онлайн: детали
В компании "Укрзализныця" решили перевести все групповые заказы в онлайн формат. Речь идет о сборе заявок на поездки групп от 10 человек.
Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.
Как это будет работать
Таким образом, будет создана централизованная очередь заявок, благодаря которой пассажир будет иметь четкое понимание статуса своего заказа. Поэтому ему не нужно будет лишний раз обращаться к физической кассе.
Как оформляли билеты раньше
"Раньше, чтобы оформить групповые билеты, нужно было дважды обращаться в кассы вокзалов: сначала для ручного заполнения заявления и предварительного резервирования, а затем чтобы осуществить оплату услуги. Теперь оформить заявку и оплатить бронирование можно удаленно, а кассу посетить только на финальном этапе получения билетов", — говорится в сообщении.
Где заказать билеты
Заказать групповые перевозки можно на сайте Укрзализныци.
Однако для того, чтобы привыкнуть к переходу в онлайн, кассиры компании в течении двух недель еще будут принимать заявки в некоторых случаях и помогать с переходом на сайт.
За более подробной информацией можно обратиться через:
- приложение,
- чат-боты,
- горячую линию 0 800 503 111,
- email [email protected].
Напомним, стоп-кран в поезде — это критически важное устройство, часто окрашенное в алый цвет, предназначенное для экстренной остановки. Большинство людей могли видеть его в украинских электричках, но при этом не каждый знает, что за его использование могут оштрафовать.