Для экономии средств: в какие дни нужно бронировать авиабилеты
При бронировании билетов на самолет можно сэкономить немалую сумму денег. Для этого нужно выбирать определенные дни.
Об этом сообщает Expedia Air Travel Hacks Report.
Бронирование авиабилетов
Международные авиабилеты лучше всего бронировать за 60 дней для оптимальной доступности и экономии (в среднем около 10%). В прошлом году лучшее время для этого было за шесть месяцев до путешествия.
Воскресенье остается самым дешевым днем недели для бронирования авиабилетов, а пятница — самым дорогим. В общей сложности туристы могут сэкономить примерно до 13%. Чтобы сэкономить до 16%, нужно планировать вылет на четверг и избегать путешествия в воскресенье.
К тому же вылет до 15:00 сведет к минимуму влияние задержек и отмен. По информации Expedia Air Travel Hacks Report, вероятность отмены рейсов, вылетающих после 15:00, по статистике на 50% выше, чем у предыдущих.
Эксперты советуют бронировать внутренние авиабилеты за 28 дней до вылета. Таким образом туристы смогут сэкономить до 24%.
Напомним, в компании "Укрзализныця" решили перевести все групповые заказы в онлайн-формат. Речь идет о сборе заявок на поездки групп от десяти человек.
Также мы писали, что известно, что с начала полномасштабного вторжения украинское небо было закрыто для гражданских самолетов. Однако возобновление пассажирских авиаперевозок возможно при двух условиях.