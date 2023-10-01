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Для экономии средств: в какие дни нужно бронировать авиабилеты

1 октября 2023 19:59
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Для экономии средств: в какие дни нужно бронировать авиабилеты
Мужчина в аэропорту. Фото: Pixabay
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

При бронировании билетов на самолет можно сэкономить немалую сумму денег. Для этого нужно выбирать определенные дни.

Об этом сообщает Expedia Air Travel Hacks Report.

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Бронирование авиабилетов

Международные авиабилеты лучше всего бронировать за 60 дней для оптимальной доступности и экономии (в среднем около 10%). В прошлом году лучшее время для этого было за шесть месяцев до путешествия.

Воскресенье остается самым дешевым днем недели для бронирования авиабилетов, а пятница — самым дорогим. В общей сложности туристы могут сэкономить примерно до 13%. Чтобы сэкономить до 16%, нужно планировать вылет на четверг и избегать путешествия в воскресенье.

К тому же вылет до 15:00 сведет к минимуму влияние задержек и отмен. По информации Expedia Air Travel Hacks Report, вероятность отмены рейсов, вылетающих после 15:00, по статистике на 50% выше, чем у предыдущих.

Эксперты советуют бронировать внутренние авиабилеты за 28 дней до вылета. Таким образом туристы смогут сэкономить до 24%.

Напомним, в компании "Укрзализныця" решили перевести все групповые заказы в онлайн-формат. Речь идет о сборе заявок на поездки групп от десяти человек.

Также мы писали, что известно, что с начала полномасштабного вторжения украинское небо было закрыто для гражданских самолетов. Однако возобновление пассажирских авиаперевозок возможно при двух условиях.

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