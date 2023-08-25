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Через сходження вантажних вагонів змінилися рейси поїздів харківського напрямку

25 серпня 2023 15:34
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Через сходження вантажних вагонів змінилися рейси поїздів харківського напрямку
Вокзал у Києві. Фото: Укрзалізниця
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Через сходження вантажних вагонів у Полтавській області, декілька рейсів харківського напрямку будуть прямувати резервним маршрутом.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

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Резервний маршрут рейсів

В Укрзалізниці розповіли, що є затримки таких поїздів: 

  • 711 Краматорськ — Київ;
  • 723 Харків — Київ;
  • 724 Київ — Харків;
  • 21 Харків — Львів;
  • 22 Львів — Харків;
  • 17 Харків — Ужгород;
  • 73 Харків — Перемишль;
  • 93 Харків — Хелм.

Орієнтовний час у дорозі може збільшитися на приблизно чотири години. 

"Важливо: у зв'язку з об'їздом, поїзди прямуватимуть через станцію Полтава-Південна замість станції Полтава-Київська", — йдеться у повідомленні.

Зали очікування вокзалів Києва та Харкова будуть відкриті для пасажирів, що вимушено прибуватимуть у комендантську годину.

"Укрзалізниця приносить вибачення та вже працює над відновленням руху стандартним маршрутом", — йдеться у повідомленні.

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Допис Укрзалізниці. Фото: скриншот

Нагадаємо, через стійкий попит пасажирів на рейси західного напрямку Укрзалізниця вирішила продовжити курсування поїзда №223/224 Київ — Ужгород.

Також ми писали, що на маршруті поїзда №7/8 Київ — Чернівці Укрзалізниця оновила плацкартні вагони. Окрім нового інтерʼєру зʼявилися нова система кондиціонування, вакуумні туалети та кероване освітлення.

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