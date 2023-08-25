Через сходження вантажних вагонів змінилися рейси поїздів харківського напрямку
Через сходження вантажних вагонів у Полтавській області, декілька рейсів харківського напрямку будуть прямувати резервним маршрутом.
Про це повідомляє Укрзалізниця.
Резервний маршрут рейсів
В Укрзалізниці розповіли, що є затримки таких поїздів:
- 711 Краматорськ — Київ;
- 723 Харків — Київ;
- 724 Київ — Харків;
- 21 Харків — Львів;
- 22 Львів — Харків;
- 17 Харків — Ужгород;
- 73 Харків — Перемишль;
- 93 Харків — Хелм.
Орієнтовний час у дорозі може збільшитися на приблизно чотири години.
"Важливо: у зв'язку з об'їздом, поїзди прямуватимуть через станцію Полтава-Південна замість станції Полтава-Київська", — йдеться у повідомленні.
Зали очікування вокзалів Києва та Харкова будуть відкриті для пасажирів, що вимушено прибуватимуть у комендантську годину.
"Укрзалізниця приносить вибачення та вже працює над відновленням руху стандартним маршрутом", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, через стійкий попит пасажирів на рейси західного напрямку Укрзалізниця вирішила продовжити курсування поїзда №223/224 Київ — Ужгород.
Також ми писали, що на маршруті поїзда №7/8 Київ — Чернівці Укрзалізниця оновила плацкартні вагони. Окрім нового інтерʼєру зʼявилися нова система кондиціонування, вакуумні туалети та кероване освітлення.