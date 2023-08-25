Через сходження вантажних вагонів змінилися рейси поїздів харківського напрямку

Вокзал у Києві. Фото: Укрзалізниця

Через сходження вантажних вагонів у Полтавській області, декілька рейсів харківського напрямку будуть прямувати резервним маршрутом.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

Читайте також:

Резервний маршрут рейсів

В Укрзалізниці розповіли, що є затримки таких поїздів:

711 Краматорськ — Київ;

723 Харків — Київ;

724 Київ — Харків;

21 Харків — Львів;

22 Львів — Харків;

17 Харків — Ужгород;

73 Харків — Перемишль;

93 Харків — Хелм.

Орієнтовний час у дорозі може збільшитися на приблизно чотири години.

"Важливо: у зв'язку з об'їздом, поїзди прямуватимуть через станцію Полтава-Південна замість станції Полтава-Київська", — йдеться у повідомленні.

Зали очікування вокзалів Києва та Харкова будуть відкриті для пасажирів, що вимушено прибуватимуть у комендантську годину.

"Укрзалізниця приносить вибачення та вже працює над відновленням руху стандартним маршрутом", — йдеться у повідомленні.

Допис Укрзалізниці. Фото: скриншот

Нагадаємо, через стійкий попит пасажирів на рейси західного напрямку Укрзалізниця вирішила продовжити курсування поїзда №223/224 Київ — Ужгород.

Також ми писали, що на маршруті поїзда №7/8 Київ — Чернівці Укрзалізниця оновила плацкартні вагони. Окрім нового інтерʼєру зʼявилися нова система кондиціонування, вакуумні туалети та кероване освітлення.