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Из-за схождения грузовых вагонов изменились рейсы поездов харьковского направления

25 августа 2023 15:34
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Из-за схождения грузовых вагонов изменились рейсы поездов харьковского направления
Вокзал в Киеве. Фото: Укрзализныця
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Из-за схождения грузовых вагонов в Полтавской области, несколько рейсов харьковского направления будут следовать резервным маршрутом.

Об этом сообщает Укрзализныця.

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Резервный маршрут рейсов

В Укрзализныце рассказали, что есть задержки таких поездов:

  • 711 Краматорск — Киев;
  • 723 Харьков — Киев;
  • 724 Киев — Харьков;
  • 21 Харьков — Львов;
  • 22 Львов — Харьков;
  • 17 Харьков — Ужгород;
  • 73 Харьков — Перемышль;
  • 93 Харьков — Хелм.

Ориентировочное время в пути может увеличиться примерно на четыре часа.

"Важно: в связи с объездом, поезда будут следовать через станцию Полтава-Южная вместо станции Полтава-Киевская", — говорится в сообщении.

Залы ожидания вокзалов Киева и Харькова будут открыты для пассажиров, вынужденно прибывающих в комендантский час.

"Укрзализныця приносит извинения и уже работает над восстановлением движения стандартным маршрутом", — говорится в сообщении.

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Пост Укрзализныци. Фото: скриншот

Напомним, из-за устойчивого спроса пассажиров на рейсы западного направления Укрзализныця решила продолжить курсирование поезда №223/224 Киев — Ужгород.

Также мы писали, что на маршруте поезда №7/8 Киев — Черновцы Укрзализныця обновила плацкартные вагоны. Кроме нового интерьера появилась новая система кондиционирования, вакуумные туалеты и управляемое освещение.

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