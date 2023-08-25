Из-за схождения грузовых вагонов изменились рейсы поездов харьковского направления
Из-за схождения грузовых вагонов в Полтавской области, несколько рейсов харьковского направления будут следовать резервным маршрутом.
Об этом сообщает Укрзализныця.
Резервный маршрут рейсов
В Укрзализныце рассказали, что есть задержки таких поездов:
- 711 Краматорск — Киев;
- 723 Харьков — Киев;
- 724 Киев — Харьков;
- 21 Харьков — Львов;
- 22 Львов — Харьков;
- 17 Харьков — Ужгород;
- 73 Харьков — Перемышль;
- 93 Харьков — Хелм.
Ориентировочное время в пути может увеличиться примерно на четыре часа.
"Важно: в связи с объездом, поезда будут следовать через станцию Полтава-Южная вместо станции Полтава-Киевская", — говорится в сообщении.
Залы ожидания вокзалов Киева и Харькова будут открыты для пассажиров, вынужденно прибывающих в комендантский час.
"Укрзализныця приносит извинения и уже работает над восстановлением движения стандартным маршрутом", — говорится в сообщении.
Напомним, из-за устойчивого спроса пассажиров на рейсы западного направления Укрзализныця решила продолжить курсирование поезда №223/224 Киев — Ужгород.
Также мы писали, что на маршруте поезда №7/8 Киев — Черновцы Укрзализныця обновила плацкартные вагоны. Кроме нового интерьера появилась новая система кондиционирования, вакуумные туалеты и управляемое освещение.