Из-за схождения грузовых вагонов изменились рейсы поездов харьковского направления

Вокзал в Киеве. Фото: Укрзализныця

Из-за схождения грузовых вагонов в Полтавской области, несколько рейсов харьковского направления будут следовать резервным маршрутом.

Об этом сообщает Укрзализныця.

Читайте также:

Резервный маршрут рейсов

В Укрзализныце рассказали, что есть задержки таких поездов:

711 Краматорск — Киев;

723 Харьков — Киев;

724 Киев — Харьков;

21 Харьков — Львов;

22 Львов — Харьков;

17 Харьков — Ужгород;

73 Харьков — Перемышль;

93 Харьков — Хелм.

Ориентировочное время в пути может увеличиться примерно на четыре часа.

"Важно: в связи с объездом, поезда будут следовать через станцию Полтава-Южная вместо станции Полтава-Киевская", — говорится в сообщении.

Залы ожидания вокзалов Киева и Харькова будут открыты для пассажиров, вынужденно прибывающих в комендантский час.

"Укрзализныця приносит извинения и уже работает над восстановлением движения стандартным маршрутом", — говорится в сообщении.

Пост Укрзализныци. Фото: скриншот

Напомним, из-за устойчивого спроса пассажиров на рейсы западного направления Укрзализныця решила продолжить курсирование поезда №223/224 Киев — Ужгород.

Также мы писали, что на маршруте поезда №7/8 Киев — Черновцы Укрзализныця обновила плацкартные вагоны. Кроме нового интерьера появилась новая система кондиционирования, вакуумные туалеты и управляемое освещение.