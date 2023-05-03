Музеї ілюзії в Польщі: 5 цікавих музеїв ілюзії

Музей Ілюзій у Вроцлаві. Фото: Museum Iluzii Wroclaw.

Польща — це країна, що славиться своїми незвичайними музеями. Особливе місце в списку польських цікавинок займають музеї ілюзій, відвідавши які ви зміните своє уявлення про реальність. Сьогодні зупинимося на 5-ти найцікавіших із них.

Музей "Світ ілюзії" у Варшаві

(Muzeum Świat Iluzji w Warszawie) — це місце, де ви побачите чимало оптичних ілюзій. Особливої уваги заслуговують дзеркала які змінюють форму тіла та кімната в якій вам здаватиметься, що горизонт нахилено під кутом 45 градусів.

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Працює з 9:00-20:00, у вихідні 10:00-21:00.

Ціна квитка: звичайний — 39 зл., пільговий — 27 зл.

Ферма ілюзій у Троянові

Кімната зі звуковими ілюзіями, головоломки, що вимагають складних рішень, і навіть підводний світ, де ви зможете зануритися в атмосферу морської безодні — чого тут тільки немає! Музей розташований за 30 км від Варшави, тому до нього можна доїхати транспортом, який ходить від столиці до ближніх містечок.

Працює: пн-пт з 10:00-16:00.

Ціна квитка: звичайний — 89 зл., пільговий — 79 зл.

Ферма ілюзій у Троянові. Фото — Farma Iluzji w Trojanowie.

Музей ілюзій у Кракові

Krakil Muzeum Iluzji w Krakowie розташований у самому центрі Кракова. Тут ви можете побувати у кімнаті з кривими стінами, що створює ілюзію ефекту перспективи, а також в дзеркальному тунелі. У відвідувачів, які туди зазирають, складається враження що вони бачать нескінченну кількість відображень. В музеї також є головоломки та інтерактивні експонати: наприклад — великий пазл, з якого треба зібрати складний візерунок та екран, де можна створювати свої власні оптичні ілюзії.

Працює: пн-пт з 10:00-19:00, вихідні 10:00-20:00.

Ціна квитка: звичайний — 50 зл., пільговий — 40 зл., діти до 6 років — 19 зл.

Музей DeJa Vu у Гданську

Muzeum Iluzji w Gdańsku відкрився в 2019 році і зараз є одним з найбільш відвідуваних музеїв у місті. Тут ви зможете зробити фото які будуть виглядати так, начебто ви мандрували по іншому світу або виконували неможливі акробатичні трюки. Музей має багато незвичних експонатів, серед яких — дзеркало скінченності, феномен Пенроуза, амбіґрами й багато іншого.

Працює: пн-пт з 10:00-18:00, вихідні 10:00-20:00.

Ціна квитка: звичайний — 49 зл., пільговий — 42 зл.

Музей ілюзії в Гданську. Фото — Muzeum Iluzji w Gdańsku.

Музей ілюзій у Вроцлаві

Muzeum Iluzji Wrocław має кілька поверхів, і на кожному з них можна знайти цікаві експонати. Наприклад, на одному з них є кімната, в якій кожна річ є нахилена під дивним кутом!

Працює: пн-пт 10:00-19:00, вихідні 10:00-20:00.

Ціна квитка: звичайний — 55 зл., пільговий — 43 зл.

До речі, нещодавно ми писали про веселі курйози, що трапилися із людьми під час відпочинку й на свята. Про це можна почитати тут.