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5 самых интересных музеев иллюзий, которые стоит посетить в Польше

3 мая 2023 08:15
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Викторія Черемис
Музеи иллюзии в Польше: 5 интересных музеев иллюзии
Музей Иллюзий во Вроцлаве. Фото: Museum Iluzii Wroclaw.
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Викторія Черемис

Польша — это страна, славящаяся своими необычными музеями. Особое место в списке польских достопримечательностей занимают музеи иллюзий, посетив которые вы измените свое представление о реальности. Сегодня остановимся на 5 самых интересных из них.

Музей "Мир иллюзии" в Варшаве

(Muzeum Świat Iluzji w Warszawie) — это место, где вы увидите немало оптических иллюзий. Особого внимания заслуживают зеркала, которые изменяют форму тела, а также комната где вам будет казаться, будто бы горизонт наклонен под углом 45 градусов.

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  • Работает с 9:00-20:00, по выходным 10:00-21:00.
  • Цена билета: обычный — 39 зл., льготный — 27 зл.

Ферма иллюзий в Троянове

Комната со звуковыми иллюзиями, головоломки, требующие сложных решений, и даже подводный мир, где вы сможете погрузиться в атмосферу морской пучины — чего здесь только нет! Музей расположен в 30 км от Варшавы, поэтому до него можно доехать транспортом, который ходит из столицы в ближние городки.

  • Работает: пн-пт с 10:00-16:00.
  • Цена билета: обычный — 89 зл., льготный — 79 зл.
Ферма иллюзий в Троянове
Ферма иллюзий в Троянове. Фото - Farma Iluzji w Trojanowie.

Музей иллюзий в Кракове

Krakil Muzeum Iluzji w Krakowie расположен в самом центре Кракова. Здесь вы можете побывать в комнате, стены которой имеют неровные формы и углы, что создает иллюзию эффекта перспективы. Также в музее можно увидеть тоннель бесконечности, стены и потолок которого покрыты зеркалами, благодаря чему создается впечатление, будто единое отражение разбивается на нескончаемое количество отдельных отражений. Кроме этого, тут есть головоломки и интерактивные экспонаты: например, большой пазл, который нужно собрать в сложный узор, или экран, где можно создавать свои собственные оптические иллюзии.

  • Работает: пн-пт с 10:00-19:00, выходные 10:00-20:00.
  • Цена билета: обычный – 50 зл., льготный – 40 зл., дети до 6 лет – 19 зл.

Музей DeJa Vu в Гданьске

Muzeum Iluzji w Gdańsku открылся в 2019 году и сейчас является одним из самых посещаемых музеев в городе. Здесь вы можете сделать фото, которые будут смотреться так, будто вы путешествовали по другому миру или выполняли невозможные акробатические трюки. У музея много необычных экспонатов, среди которых — зеркало конечности, феномен Пенроуза, амбиграмы и многое другое.

  • Работает: пн-пт с 10:00-18:00, выходные 10:00-20:00.
  • Цена билета: обычный – 49 зл., льготный – 42 зл.
Музей Где же Вю
Музей иллюзии в Гданьске. Фото — Muzeum Iluzji w Gdansku.

Музей иллюзий во Вроцлаве

Muzeum Iluzji Wrocław имеет несколько этажей, а это значит, что интересные экспонаты можно найти на каждом углу. Например, на одном из этажей есть комната, в которой каждая вещь наклонена под странным углом!

  • Работает: пн-пт 10:00-19:00, выходные 10:00-20:00.
  • Цена билета: обычный – 55 зл., льготный – 43 зл.

Кстати, недавно мы писали о веселых курйозах, которые случились с людьми во время отдыха и на праздники. Об этом можно почитать здесь

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