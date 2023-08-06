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Зупинили танковий штурм однією гранатою: військовий розповів неймовірну історію з передової

6 серпня 2023 22:35
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Зупинили танковий штурм однією гранатою: військовий розповів неймовірну історію з передової
Українські розвідники. Фото: скриншот з відео Генштабу
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Українські розвідники 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади розповіли про особливості своїх бойових завдань на фронті. Вони поділилися історією, як за допомогою однієї гранати зупинили танковий штурм російських окупантів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Знищення ворожих цілей

За словами військових, ця ситуація була дуже напруженою, адже не було зрозуміло, чи влучать захисники у ворожу ціль.

"Максимально низько спустилися мавіком до головного танка. Робимо скид, і з першого разу гранатка попадає в люк до командира. Вона детонує, починає горіти, взривається, і три танки, які йшли за ним, це все побачили, злякалися, розвернулися і поїхали", — сказав один із воїнів.

Війна сучасних технологій

"Це війна сучасних технологій! І ти постійно щось вивчаєш, аналізуєш і застосовуєш для боротьби з ворогом", — зазначив один із розвідників.

Мотивація захисників

Також вони розповіли, звідки беруть мотивацію, аби захищати Україну.

"Що нас штовхає вперед — це помста за своїх загиблих побратимів, за ту біль, яку завдали їхнім рідним. Це просто помста і ніякої поваги немає до ворога. Є бажання їх знищувати, поки живий", — наголосив захисник.

За словами іншого військового, не потрібно падати духом, адже "ніхто, крім нас" не переможе росіян.

"Ми все одно переможемо, ми це розуміємо. Це не пафосна думка або ж якісь там мрії. В глибині душі ти розумієш, що це факт того, що відбудеться. Ми не можемо сказати коли, ми не можемо зрозуміти як, але я впевнений, що ми вийдемо на кордони 1991 року", — наголосив він.

Нагадаємо, поліцейські з Часового Яру Донецької області продовжують нести службу під обстрілами російських окупантів. Вони розповіли, що фіксують до п'яти "прильотів" на добу по своєму блокпосту.

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