Остановили танковый штурм одной гранатой: военный рассказал невероятную историю с передовой
Украинские разведчики 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады рассказали об особенностях своих боевых задач на фронте. Они поделились историей, как с помощью одной гранаты остановили танковый штурм российских оккупантов.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Уничтожение враждебных целей
По словам военных, эта ситуация была очень напряженной, ведь не было понятно, попадут ли защитники во враждебную цель.
"Максимально низко спустились мавиком к главному танку. Делаем сброс, и с первого раза гранатка попадает в люк к командиру. Она детонирует, начинает гореть, взрывается и три следовавших за ним танка, это все увидели, испугались, развернулись и уехали", — сказал один из воинов.
Война современных технологий
"Это война современных технологий! И ты постоянно что-то изучаешь, анализируешь и применяешь для борьбы с врагом", — отметил один из разведчиков.
Мотивация защитников
Также они рассказали, откуда берут мотивацию, чтобы защищать Украину.
"Что нас толкает вперед — это месть за своих погибших собратьев, за ту боль, которую нанесли их родным. Это просто месть и никакого уважения к врагу нет. Есть желание их уничтожать, пока жив", — подчеркнул защитник.
По словам другого военного, не нужно падать духом, ведь "никто кроме нас" не победит россиян.
"Мы все равно победим, мы это понимаем. Это не пафосная мысль или какие-то там мечты. В глубине души ты понимаешь, что это факт того, что произойдет. Мы не можем сказать когда, мы не можем понять как, но я уверен, что мы выйдем на границы 1991 года", — подчеркнул он.
Напомним, полицейские из Временного Яра Донецкой области продолжают нести службу под обстрелами российских оккупантов. Они рассказали, что фиксируют до пяти "прилетов" в сутки по своему блокпосту.