Остановили танковый штурм одной гранатой: военный рассказал невероятную историю с передовой

Украинские разведчики. Фото: скриншот из видео Генштаба

Украинские разведчики 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады рассказали об особенностях своих боевых задач на фронте. Они поделились историей, как с помощью одной гранаты остановили танковый штурм российских оккупантов.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Уничтожение враждебных целей

По словам военных, эта ситуация была очень напряженной, ведь не было понятно, попадут ли защитники во враждебную цель.

"Максимально низко спустились мавиком к главному танку. Делаем сброс, и с первого раза гранатка попадает в люк к командиру. Она детонирует, начинает гореть, взрывается и три следовавших за ним танка, это все увидели, испугались, развернулись и уехали", — сказал один из воинов.

Война современных технологий

"Это война современных технологий! И ты постоянно что-то изучаешь, анализируешь и применяешь для борьбы с врагом", — отметил один из разведчиков.

Мотивация защитников

Также они рассказали, откуда берут мотивацию, чтобы защищать Украину.

"Что нас толкает вперед — это месть за своих погибших собратьев, за ту боль, которую нанесли их родным. Это просто месть и никакого уважения к врагу нет. Есть желание их уничтожать, пока жив", — подчеркнул защитник.

По словам другого военного, не нужно падать духом, ведь "никто кроме нас" не победит россиян.

"Мы все равно победим, мы это понимаем. Это не пафосная мысль или какие-то там мечты. В глубине души ты понимаешь, что это факт того, что произойдет. Мы не можем сказать когда, мы не можем понять как, но я уверен, что мы выйдем на границы 1991 года", — подчеркнул он.

Напомним, полицейские из Временного Яра Донецкой области продолжают нести службу под обстрелами российских оккупантов. Они рассказали, что фиксируют до пяти "прилетов" в сутки по своему блокпосту.