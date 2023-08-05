Розвідники в тилу окупантів: як споряджаються та що беруть з собою на завдання

Український розвідник. Фото: ГУР

Українські розвідники перебувають не лише у гарячих точках, але й часто виходять на завдання, перетинаючи лінію фронту. У такому випадку для виконання задачі захисники повинні взяти з собою відразу все необхідне.

Про спорядження розвідників розповів розвідник спецпідрозділу "Стугна" з позивним Вано у коментарі для телеканалу "Ми — Україна".

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Спорядження розвідників

За словами розвідника, часу на екіпірування обмаль. Це потрібно робити швидко та оперативно.

"Для того, щоб повністю екіпіруватися, в мене це займає хвилину", — каже розвідник.

Для екіпірування, за словами бійця, знадобиться РПС (Ремінно-плечова система), шолом, навушники та балістична маска. Таке спорядження допомагає захистити себе від потрапляння осколків та просто пилу.

"Першим ділом я вдягаю РПС. Його потрібно встановити якомога нижче, розвантаживши свій пояс. Чим він нижче, тим нам зручно брати гранати. І, звісно, ми маємо мати шолом. Це в першу чергу. Ну, і навушники", — розповідає боєць.

На тактичній плитоносці-бронежилеті, яка вішається на ребрах, розвідники вставляють плити. Вони виконують захисну функцію, а також тримають амуніцію.

Окрім цього, у ній містяться спеціальні карманчики, у яких бійці носять кусачки (вони допомагають знищити розтяжки та інші небезпечні дроти), павербанки, планшет чи телефон, а також кулі. На спині є окреме місце, де можна покласти тепловізор.

Одне з найважливіших — це зброя. За словами розвідника, бійці використовують варіанти НАТО.

Нагадаємо, бійці ГУР отримали потужний український безпілотний авіакомплекс "Валькірія". Його ціна — 2 789 200 гривень.