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Разведчики в тылу оккупантов: как снаряжаются и что берут с собой на задание

5 августа 2023 12:23
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Разведчики в тылу окупантов: как снаряжаются и берут с собой на задание
Украинский разведчик. Фото: ГУР
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Украинские разведчики находятся не только в горячих точках, но и часто выходят на задачи, пересекая линию фронта. В таком случае для выполнения задачи защитники должны взять с собой сразу всё необходимое.

О снаряжении разведчиков рассказал разведчик спецподразделения "Стугна" с позывным Вано в комментарии для телеканала "Мы — Украина".

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Снаряжение разведчиков

По словам разведчика, времени на экипировку маловато. Это нужно делать быстро и оперативно.

"Для того чтобы полностью экипироваться, у меня это занимает минуту", — говорит разведчик.

Для экипировки, по словам бойца, понадобится РПС (ременно-плечевая система), шлем, наушники и баллистическая маска. Данное снаряжение помогает оградить себя от попадания осколков и просто пыли.

"Первым делом я надеваю РПС. Его нужно установить как можно ниже, разгрузив свой пояс. Чем он ниже, тем нам удобно брать гранаты. И, конечно, мы должны иметь шлем. Это в первую очередь. Ну, и наушники", — рассказывает боец. 

На тактической плитоносце-бронежилете, которая вешается на ребрах, разведчики вставляют плиты. Они выполняют защитную функцию, а также держат амуницию.

Кроме этого, в ней содержатся специальные карманчики, в которых бойцы носят кусачки (они помогают уничтожить растяжки и другие опасные провода), павербанки, планшет или телефон, а также пули. На спине есть отдельное место, где можно положить тепловизор.

Одно из важнейших — это оружие. По словам разведчика, бойцы используют варианты НАТО.

Напомним, бойцы ГУР получили мощный украинский беспилотный авиакомплекс "Валькирия". Его цена — 2 789 200 гривен.

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